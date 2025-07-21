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西藏翻身！新能源車、藏毯直通南亞　日喀則陸地港出發最快10天到

▲▼ 西藏日喀則陸地港、新能源車、藏香、藏毛毯等西藏特色產品走向國際市場 。（圖／翻攝 人民日報） 

▲ 西藏日喀則陸地港海關監看通關情況。（圖／翻攝 人民日報）

記者任以芳／綜合報導

去年是大陸西藏改革該放65周年，近年加強經貿轉型，日喀則國際陸地港正迅速崛起為高原地區對接南亞的重要經貿樞紐。自2024年8月1日正式啟用出口貨物查驗場以來，一輛載貨車完成僅需2到3分鐘就能完成通關查驗，運輸全程採用北斗導航監控，確保運輸軌跡清晰可溯、實時可查。新能源車、藏毯不用走海運，直接走陸運直通南亞，節省半個月成本時間。

陸媒《人民日報》報導指出，2024年8月，日喀則國際陸地港出口貨物查驗場正式封關啓用。這一現代化設施集報關、查驗、轉運、裝卸、存儲、集拼等功能於一體，單日可保障300輛出口貨物車輛的查驗業務，成為西藏對接南亞市場的關鍵樞紐。

「我們用上了國內目前最為先進的海關智能查驗系統，大大節省了貨物通關時間，物流成本也大幅降低。」日喀則市海關綜合業務科副科長次仁措姆介紹。

這一查驗場也成為西藏對接南亞的關鍵節點。陸地港距離市區僅5公里，連接機場、鐵路及公路，半小時內可達日喀則機場，便利的交通使其具備了綜合交通樞紐的優勢地位。

在西藏自治區為更好融入「一帶一路」倡議的發展藍圖中，日喀則國際陸地港擁有重要地位。位於日喀則城區南部的自治區級經濟開發區，規劃面積達29.83平方公里。陸地港距城區5公里，離機場50公里，拉日鐵路客運站、貨運站坐落其中，可快速通往吉隆、樟木、里孜等重要口岸。

作為西藏面向南亞開放的橋頭堡，截至2025年6月，陸地港累計開工建設基礎設施項目54個，完成固定資產投資40.7億元，涵蓋水、電、路、訊等關鍵領域。

「西藏是面向南亞開放的重要通道，打造日喀則國際陸地港有助於進一步面向南亞擴大開放合作。」日喀則國際陸地港（經開區）管委會黨工委副書記、副主任李世華說，2015年尼泊爾發生大地震後，樟木口岸中斷通關長達4年。陸地港的建成，能確保南亞開放通道的韌性與穩定性。

為提升國際陸地港輻射能力，日喀則海關加速保稅倉庫建設，通過「查驗場+保稅倉」，拓展「跨境電商」等新業態。2025年5月13日，日喀則成優供應鏈管理有限公司通過跨境電商 B2B 直接出口模式，成功出口一批百貨商品，這標誌著日喀則海關轄區企業跨境電商業務實現歷史性突破。

▲▼ 西藏日喀則陸地港、新能源車、藏香、藏毛毯等西藏特色產品走向國際市場 。（圖／翻攝 人民日報）

▲日喀則陸地港面向南亞市場，最快十天抵達印度等國家 。（圖／翻攝 人民日報）

「目前，我們主要面向南亞，輻射印度、緬甸、不丹等國家。」李世華說，「以傳統海運為例，從寧波港出發到南亞一些國家需要40多天，現在公路、鐵路聯運，正常情況下10至15天就可到達目的地，效率大大提升，平均一個集裝箱成本下降近2000元（單位：人民幣，同下）。」

《環球時報》報導介紹，今年7月正值日喀則國際陸地港全年最繁忙時段，上月港口貨運量達246噸、貨值525.7萬元，其中最引人注目的當屬新能源汽車。2025年3月1日，首趟滿載150輛國產新能源車的班列由此出發，開往尼泊爾，貨值高達2593萬元；一個月後，另一列載有186輛新能源車、總值超3200萬元的班列再次啟運，顯示出口動能持續上升。

據統計，2024年經吉隆與樟木口岸出口的新能源車總數已達11718輛；2025年第一季度，日喀則國際陸地港出口新能源車達2842輛，成為中國對尼泊爾出口新能源車的主通道。

「南亞與東南亞地區對中國新能源車的需求正快速增長，尼泊爾一國每年就可吸納2000至3000輛。」日喀則成優供應鏈管理有限公司總經理旦增南加表示，如今港口出口結構正從傳統家具、家電等基礎商品，快速轉向新能源車、鋰礦、太陽能設備等高附加值產品。

除新能源車外，西藏特色手工藝品亦迎來外銷契機。隨著跨境電商新模式成熟，日喀則陸地港也成為藏香、氆氇、手工藏毯等產品的出口通道。查驗場啟用以來，累計完成查驗出口貨物67票，其中跨境電商貨物6票、總值達6855.2萬元。當中，多批藏毯經由港口發往新加坡與美國，成為高原文化「出海」代表。

來自山東的貨車司機桑珠深有感觸。他表示，自己剛換上13米長新車，參與了首趟中歐班列貨運作業，「現在通關流程簡單，查驗後就能直接休息，不像以前通宵排隊處理手續。」這些改變讓他感受到陸地港帶來的實實在在便利。

日喀則國際陸地港正在以出口查驗場為核心，打通從山東、浙江、廣東等地出貨至印度、尼泊爾的高效物流鏈，形成「區外集貨—日喀則查驗—口岸出境」的出口新模式。

港口正全力打造「陸邊陸港聯動」新引擎，預計2025年社會物流總收入將突破5000萬元，助力西藏在對外貿易舞台上展現更大能量。

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