17人失蹤！西藏吉隆口岸爆發土石流　中尼「友誼橋」瞬間沖毀

▲西藏吉隆口岸爆發土石流，中尼邊境的友誼大橋被沖垮 。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

西藏自治區吉隆口岸今（8）日早上5時許，正好在中尼邊境爆發土石流災害。據初步統計，大陸國境內有11人失聯，尼泊爾境內有6名中方施工人員失聯。據悉，現場有看到手機燈光求救信號，中尼兩國與時間賽跑進行跨國救援行動，在黃金72小時之內搶救生命。

綜合陸媒報導，吉隆口岸是中尼兩國重要貿易通道。據氣象部門報告，7月7日晚間當地出現強降雨，導致吉隆溝地區山體鬆動，引發此次泥石流災害。

大陸一側失聯的11人，有口岸工作人員、貨車司機，還有幾位當地居民。尼泊爾那邊失聯的6名中方施工人員，正在參與中尼跨境鐵路的前期勘測工作。

這17條生命瞬間被泥石流帶走，有目擊者指出，「那場面很像巧克力瀑布。」還有人指出，土石流瞬間沖垮中尼「友誼大橋」，覆蓋了尼泊爾海關檢查站，許多集裝箱、卡車、汽車被沖走。

家屬心痛得的接受，「昨天還視訊說『等我回家吃飯』，今天人就沒了音訊……。」據了解，失聯人員包括口岸工作人員、貨車司機、當地居民及中尼跨境鐵路勘測人員。

災害發生後，中國應急管理部立即啓動跨國救援應急預案。西藏自治區組織消防、醫療、地質等專業救援力量趕赴現場。中尼兩國救援隊伍開展聯合行動，運用無人機、搜救犬和熱成像儀等設備進行搜救。

截至7月8日發稿時，救援工作仍在進行中。救援人員已發現部分生命跡象，包括一名被困者通過手機閃光發出求救信號。