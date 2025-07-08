達賴喇嘛90歲壽宴「戴上Team Taiwan帽子」　現場驚喜看見國旗

▲達賴喇嘛90歲壽辰慶祝儀式，戴上「Team Taiwan」帽子。（圖／翻攝臉書རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ།）



記者吳美依／綜合報導

西藏精神領袖達賴喇嘛6日舉行90歲壽誕慶賀儀式，頭戴「Team Taiwan」帽子的畫面，成為全場亮點。

根據達賴喇嘛臉書貼文，2025年7月6日，中央藏人行政中央，在印度北部的達蘭薩拉（Dharamshala）舉辦壽誕慶賀儀式，「代表全體藏人慶祝我們至尊領袖、尊者達賴喇嘛90歲華誕。尊者親臨主會場，並發表開示與慈悲致詞。」

根據慶賀儀式直播影片，2小時14分左右，台北市甘丹東頂顯密佛學研修協會主辦的「淨韻三千觀音和平祈福音樂會 」，親赴現場祝壽。

只見他們帶著充滿台灣元素的紅布條與壽桃霓虹燈等，獻唱生日快樂歌等曲目。一名男孩代表獻上「Team Taiwan」的帽子與球衣，達賴喇嘛立刻戴上，隨後輕摸男孩臉頰、輕碰男孩額頭，獻上祝福。

達賴喇嘛離場時，還特別在「淨韻三千觀音和平祈福音樂會 」前方駐足，笑容滿面欣賞表演，還不時隨著節奏，微微搖擺身體。

▲達賴喇嘛停下腳步，開心欣賞演出。畫面可見國旗、壽桃霓虹燈等台灣元素。（圖／翻攝臉書རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ།）



達賴喇嘛戴上「Team Taiwan」帽子的畫面，引來台灣網友留言，「謝謝達賴尊者，讓世界看見台灣」、「朝聖！ 中華民國台灣永遠NO.1」、「台灣加油！」