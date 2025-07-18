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41歲旅遊網紅西藏自駕途中去世　粉絲嘆：倒在自己最愛的地方

▲郭建峰生前模樣。（圖／翻攝自微博）

▲郭建峰生前模樣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西寶雞一名41歲的網紅郭建峰近日在西藏自駕遊途中過世，令粉絲們十分震驚。郭建峰的妻子發文寫下，「他在最熱愛的拉薩，走完了人生最後一程。」不少粉絲表示，郭建峰為人和善，對大家都相當親切，對於這個噩耗，令許多人感到惋惜。

▲郭建峰在西藏自駕遊途中過世。（圖／翻攝自微博）

▲郭建峰在西藏自駕遊途中過世。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，7月3日，郭建峰發布自駕去西藏的影片後，每天都有更新旅途的影片，直到7月12日中午，更新他站在車頂背景裡，出現西藏拉薩布達拉宮的畫面，此後至今再無更新。

天眼查顯示，郭建峰為寶雞市歐遠新金屬科技有限公司法定代表人，該公司成立於2007年，註冊資本100萬人民幣。目前其抖音帳號有8.6萬粉絲，被不少人稱為網紅老闆。

對於郭建峰離世後，公司的狀況如何，工作人員長嘆一口氣說道，「這個我們的老闆娘在老闆的朋友圈有發訃告，其他的情況我們不便告知。」隨後，婉拒了記者聯繫家屬的請求。

▲郭建峰最後影片身影。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼陸網紅老闆西藏自駕遊途中去世。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸網紅老闆西藏自駕遊途中去世。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸網紅老闆西藏自駕遊途中去世。（圖／翻攝自微博）

▲郭建峰最後影片身影出現在西藏。（圖／翻攝自微博，上同）

寶雞寶福山陵園的工作人員16日表示，「昨天的追悼會來了幾百人，二三百肯定是有的。」他還表示，郭建峰在當地鈦行業比較有名，沒有人不認識他，因為來的人很多，昨天他和同事們都很認真在盯場。

有消息指出，郭建峰是突發心肌梗塞過世，不過家屬未證實此說法，並拒絕對外透露，郭建峰的死因及其他細節。

不少粉絲感嘆道，「倒在了自己最愛的地方，逝者安息，一路走好，多保重」、「多希望不是真的，郭老闆是多麼好的一個人」、「前幾天還在你公司跟你暢談許多，說著等你回來再聊，怎麼就這樣了呢」、「之前買了郭老闆的茶具，太突然了，不敢相信」、「此生珍重，一路好走郭兄」。

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