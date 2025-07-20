濟航空難「甩鍋機師、鳥擊」家屬氣炸　官方調查報告急喊卡

▲濟州航空波音737-800客機去年12月29日墜毀，造成179人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南韓原訂19日公開濟州航空（Jeju Air）空難調查中期報告，結果罹難者家屬質疑報告內容過於草率，甚至有「推卸責任」之嫌，情緒激動闖入現場，導致官方臨時取消記者會。

根據《紐約時報》報導，這起意外發生於去年12月29日，編號2216的波音737-800客機緊急迫降時衝出跑道，撞上設有導航設備的混凝土墩後爆炸，機上181人僅2人生還，釀成179死的重大空難。

南韓國土交通部原先已把報告影印本發給在場等候的記者。發言人金炳才指出，報告原本計畫在簡報正式開始時對外發表。不過，當家屬情緒激動闖入、當場高喊反對後，記者會臨時喊停，現場的報告文件也被回收。

記者會開始前，記者們多次被告知調查人員仍在航廈內與家屬會談。大約延後一小時後，家屬代表突然闖入記者室，高聲喊道，「記者會不開了！大家都出去！」有男子憤怒地說，「他們全把責任推給飛行員！」

▲家屬在務安國際機場崩潰等待親人消息。（圖／路透）



南韓航空鐵道事故調查委員會身穿黑色制服的官員隨後進入，試圖在混亂中開場，但很快遭家屬們推離會場。金炳才隨後表示，記者會取消，調查人員將再度與家屬磋商，報告發布時間將重新安排。

家屬代表律師黃弼奎在務安國際機場（Muan International Airport）的記者室對媒體表示，調查報告「沒有對引擎提出任何缺失」，反而把矛頭指向在迫降前撞上引擎的鳥群，以及飛行員操作不當。「家屬們沒有得到充分的解釋，從某種角度來看，這份報告等於把責任都推到那幾隻死掉的鳥和飛行員身上。」

黃弼奎強調，「也許最後的調查結果真的是這樣，但那需要極嚴謹的調查與措辭，不能這麼草率。」家屬代表團隨後發聲明表示，報告的呈現方式可能讓外界誤以為調查已經定案，而事實上調查仍在進行中，他們擔心媒體報導後，會讓外界產生錯誤解讀。

▲失事客機迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）



家屬代表團團長金有真指出，家屬並非否定報告內容，而是對呈現方式不滿意，「當調查單位提出立場時，應該附上大量資料，讓我們相信他們的結論是必然的，」她告訴記者，「但我們只拿到結論，卻被告知不能公開導致結論的過程和證據。」

她透露，在與調查官員會面時，家屬代表團要求提供原始引擎分析報告，「我們一再要求他們在資訊公開時要謹慎，因為調查結果的呈現方式，會影響家屬獲得的賠償，」她說，「但今天我們聽到的內容，完全沒有考慮到這些。」

目前調查仍在進行，但黑盒子在最後4分鐘停止錄製仍是重大障礙。引擎分析則由美國、法國及南韓專家在法國（引擎製造商Safran公司所在地）進行；調查單位稍早已證實，在兩具引擎內皆發現鳥類羽毛，但尚未明確說明其對事故的影響。