　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

濟航空難「甩鍋機師、鳥擊」家屬氣炸　官方調查報告急喊卡

▲▼ 南韓濟州航空29日墜毀。（圖／路透）

▲濟州航空波音737-800客機去年12月29日墜毀，造成179人死亡。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

南韓原訂19日公開濟州航空（Jeju Air）空難調查中期報告，結果罹難者家屬質疑報告內容過於草率，甚至有「推卸責任」之嫌，情緒激動闖入現場，導致官方臨時取消記者會。

根據《紐約時報》報導，這起意外發生於去年12月29日，編號2216的波音737-800客機緊急迫降時衝出跑道，撞上設有導航設備的混凝土墩後爆炸，機上181人僅2人生還，釀成179死的重大空難。

南韓國土交通部原先已把報告影印本發給在場等候的記者。發言人金炳才指出，報告原本計畫在簡報正式開始時對外發表。不過，當家屬情緒激動闖入、當場高喊反對後，記者會臨時喊停，現場的報告文件也被回收。

記者會開始前，記者們多次被告知調查人員仍在航廈內與家屬會談。大約延後一小時後，家屬代表突然闖入記者室，高聲喊道，「記者會不開了！大家都出去！」有男子憤怒地說，「他們全把責任推給飛行員！」

▲▼ 南韓濟州航空29日墜毀。（圖／路透）

▲家屬在務安國際機場崩潰等待親人消息。（圖／路透）

南韓航空鐵道事故調查委員會身穿黑色制服的官員隨後進入，試圖在混亂中開場，但很快遭家屬們推離會場。金炳才隨後表示，記者會取消，調查人員將再度與家屬磋商，報告發布時間將重新安排。

家屬代表律師黃弼奎在務安國際機場（Muan International Airport）的記者室對媒體表示，調查報告「沒有對引擎提出任何缺失」，反而把矛頭指向在迫降前撞上引擎的鳥群，以及飛行員操作不當。「家屬們沒有得到充分的解釋，從某種角度來看，這份報告等於把責任都推到那幾隻死掉的鳥和飛行員身上。」

黃弼奎強調，「也許最後的調查結果真的是這樣，但那需要極嚴謹的調查與措辭，不能這麼草率。」家屬代表團隨後發聲明表示，報告的呈現方式可能讓外界誤以為調查已經定案，而事實上調查仍在進行中，他們擔心媒體報導後，會讓外界產生錯誤解讀。

▲▼濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

▲失事客機迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

家屬代表團團長金有真指出，家屬並非否定報告內容，而是對呈現方式不滿意，「當調查單位提出立場時，應該附上大量資料，讓我們相信他們的結論是必然的，」她告訴記者，「但我們只拿到結論，卻被告知不能公開導致結論的過程和證據。」

她透露，在與調查官員會面時，家屬代表團要求提供原始引擎分析報告，「我們一再要求他們在資訊公開時要謹慎，因為調查結果的呈現方式，會影響家屬獲得的賠償，」她說，「但今天我們聽到的內容，完全沒有考慮到這些。」

目前調查仍在進行，但黑盒子在最後4分鐘停止錄製仍是重大障礙。引擎分析則由美國、法國及南韓專家在法國（引擎製造商Safran公司所在地）進行；調查單位稍早已證實，在兩具引擎內皆發現鳥類羽毛，但尚未明確說明其對事故的影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9136 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15%起跳
陸「最美女騎士」哈雷小姨車禍亡！享年35歲　百位車友哭爆
還有熱帶系統「最新模擬路徑」　侵襲機率曝
Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO請辭下台
房客落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北飯店決定改了
越南下龍灣龍捲風吹翻遊船34死！男童困船艙4小時「奇蹟生還」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩援助站再開火！　以色列軍隊「無差別掃射」釀32死

濟航空難「甩鍋機師、鳥擊」家屬氣炸　官方調查報告急喊卡

Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

3年前就示警！　日本政府告誡日商：若中國攻台「撤離靠自己」

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

澤倫斯基：已向俄國提議下周展開新和平談判

洛杉磯「汽車衝撞夜店人群」釀30傷！　肇事者中槍被拖下車圍毆

越南下龍灣龍捲風吹翻遊船34死！男童困船艙4小時「奇蹟生還」

越南下龍灣翻船「34人罹難」！現場搜救畫面曝光

快訊／越南下龍灣重大船難！「已34人死亡」持續搜救中

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【國道驚魂】遊覽車猛撞施工員！　擋風玻璃全碎40名旅客嚇傻

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

【以為有狗在裡面‍】萌娃見路人推車頻上前檢查XD

加薩援助站再開火！　以色列軍隊「無差別掃射」釀32死

濟航空難「甩鍋機師、鳥擊」家屬氣炸　官方調查報告急喊卡

Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

3年前就示警！　日本政府告誡日商：若中國攻台「撤離靠自己」

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

澤倫斯基：已向俄國提議下周展開新和平談判

洛杉磯「汽車衝撞夜店人群」釀30傷！　肇事者中槍被拖下車圍毆

越南下龍灣龍捲風吹翻遊船34死！男童困船艙4小時「奇蹟生還」

越南下龍灣翻船「34人罹難」！現場搜救畫面曝光

快訊／越南下龍灣重大船難！「已34人死亡」持續搜救中

獨／10年405件違反學倫檢舉案　論文抄襲最多「最重停權10年以上」

水逆「錢來了」　3星座、3生肖偏財旺

加薩援助站再開火！　以色列軍隊「無差別掃射」釀32死

湖人再補強！將簽NBA年度最佳防守球員　唐西奇出馬招攬成功

「最美檢察官」不幹了！　揭人生新篇章：其實非常留戀不捨

大暑常見3大不適症狀「失眠」也上榜　中醫揭3穴道保養改善

張員瑛搶先上腳夏季黑馬NB 204L　超美Miu風台灣開賣時間、售價一次看

7月20日星座運勢／天蠍座今日職場談判力爆發！射手座感情恐分離

濟航空難「甩鍋機師、鳥擊」家屬氣炸　官方調查報告急喊卡

Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

被逼抽血退學父親誤解過世　周台英道歉：一生只有足球

國際熱門新聞

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

Coldplay演唱會抓姦！　美媒驚爆女HR也已婚

少女戲水失蹤　記者採訪「踩到遺體」嚇壞

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

抱小三看Coldplay　CEO恐賠「天價贍養費」

奧運金牌驚傳離世！享年44歲留2子女

日政府警告日商　若陸攻台「撤離靠自己」

Coldplay演唱會抓包不倫　美新創證實調查中

絕命終結站！　男遭MRI吸入重傷慘死

洛杉磯「汽車衝撞夜店人群」釀30傷！　肇事者中槍被拖下車圍毆

更多熱門

相關新聞

日政府警告日商　若陸攻台「撤離靠自己」

日政府警告日商　若陸攻台「撤離靠自己」

根據知情人士透露，日本政府近來私下向在台日商發出警告，一旦中國對台灣發動攻擊，若需要撤離人員與資產，「你們得靠自己。」

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

日男在中國被控「間諜罪」！洩密對象疑曝光

日男在中國被控「間諜罪」！洩密對象疑曝光

北韓製保健食品「水銀超標4萬倍」！

北韓製保健食品「水銀超標4萬倍」！

日參院選舉「石破茂陷危機」！重擊對美關稅談判

日參院選舉「石破茂陷危機」！重擊對美關稅談判

關鍵字：

空難濟州航空南韓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

人妻尾牙完回家續攤遭性侵！變態廠商下場出爐

魔鷹：天堂的女王，永遠愛妳

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

魔鷹太太機上就已無心跳！醫院放置葉克膜搶救無效

快訊／台中造勢晚會意外！翁疑嗆到不治

薇帕遠離更強了「大豪雨續灌3地」　下周可能多個熱帶系統發展

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面