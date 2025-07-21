林國成飆罵賴清德「X你娘」　顏若芳批：藍白不講髒話就不會說話

▲民眾黨立委林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委林國成20日在民眾黨造勢活動上，竟用髒話連批總統賴清德，包括「我勒X你娘」、「我勒X」、「三小總統」，遭到各界批評，林國成則回應，一時情緒失控造成失言，要跟大家說聲抱歉。對此，民進黨台北市議員顏若芳今（21日）表示，民主越來越深化，但藍白立委卻活得越來越野蠻，似乎藍白不講髒話就不會說話了。她也喊話，這次請大家珍惜選票，在726投下同意罷免票，教訓藍白惡委，為下一代做出最好的教育示範。

顏若芳發文表示，面對大罷免，藍白兩黨不僅不約束、呼籲支持者保持民主素養，反而還帶頭示範如何發瘋、如何反民主，真的沒救了。

顏若芳指出，民眾黨立委林國成昨天在反罷集會上數度以髒話飆罵賴清德總統，甚至還以「Ｘ你娘」問候總統的母親，而另位民眾黨立委張啓楷甚至還在旁邊笑嘻嘻，都當到堂堂立委，素養卻仍低落至此、恬不知恥到不可思議。

顏若芳提到，許多人都知道，賴清德總統是「礦工之子」，剛出生不到一歲，父親就因礦災離世，只剩母親獨力扶養六子，所以，賴總統的母親不僅偉大，更對總統影響深遠，如今卻被民眾黨立委用髒話羞辱，令人不捨、更憤怒。

顏若芳說，而藍白其他政治人物，也好不到哪去。國民黨徐巧芯比中指、傅崐萁罵「畜生」、廖先翔口出「Ｘ的」、丁學忠開直播罵「靠Ｘ靠Ｘ」、民眾黨吳怡萱在直播罵「Ｘ他媽」，以及林國成罵總統「Ｘ你娘」，似乎藍白不講髒話就不會說話了。

然而，這些政治人物道歉過、悔改過嗎？顏若芳說，沒有。反而對煽動民粹、鼓動支持者的行徑沾沾自喜，所以從這件事，大家也可以看到，大罷免風起雲湧之下，各地傳出許多反罷支持者用暴力、用穢語對待異己，甚至民進黨中央遭蛋洗，始作俑者之一就是藍白兩黨，不僅不約束支持者，更帶頭示範打架、罵髒話的反民主行徑。

顏若芳認為，如果這些政治人物發現，在國會殿堂、高居立委大位能夠隨便罵髒話、隨便打人，民眾也都無感，接下來，更多的髒話、更多的暴力就會出現在立法院，也將引起更多的模仿效應。

最後，顏若芳強調，水能載舟、亦能覆舟，選票亦然，人民可以把你推上台，也可以把你拉下台，這次，請大家珍惜選票，在726投下同意罷免票，教訓藍白惡委，也為下一代做出最好的教育示範。

▼民進黨台北市議員顏若芳。（圖／記者李毓康攝）