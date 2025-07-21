　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林國成飆罵賴清德「X你娘」　顏若芳批：藍白不講髒話就不會說話

▲民眾黨立委林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委林國成20日在民眾黨造勢活動上，竟用髒話連批總統賴清德，包括「我勒X你娘」、「我勒X」、「三小總統」，遭到各界批評，林國成則回應，一時情緒失控造成失言，要跟大家說聲抱歉。對此，民進黨台北市議員顏若芳今（21日）表示，民主越來越深化，但藍白立委卻活得越來越野蠻，似乎藍白不講髒話就不會說話了。她也喊話，這次請大家珍惜選票，在726投下同意罷免票，教訓藍白惡委，為下一代做出最好的教育示範。

顏若芳發文表示，面對大罷免，藍白兩黨不僅不約束、呼籲支持者保持民主素養，反而還帶頭示範如何發瘋、如何反民主，真的沒救了。

顏若芳指出，民眾黨立委林國成昨天在反罷集會上數度以髒話飆罵賴清德總統，甚至還以「Ｘ你娘」問候總統的母親，而另位民眾黨立委張啓楷甚至還在旁邊笑嘻嘻，都當到堂堂立委，素養卻仍低落至此、恬不知恥到不可思議。

顏若芳提到，許多人都知道，賴清德總統是「礦工之子」，剛出生不到一歲，父親就因礦災離世，只剩母親獨力扶養六子，所以，賴總統的母親不僅偉大，更對總統影響深遠，如今卻被民眾黨立委用髒話羞辱，令人不捨、更憤怒。

顏若芳說，而藍白其他政治人物，也好不到哪去。國民黨徐巧芯比中指、傅崐萁罵「畜生」、廖先翔口出「Ｘ的」、丁學忠開直播罵「靠Ｘ靠Ｘ」、民眾黨吳怡萱在直播罵「Ｘ他媽」，以及林國成罵總統「Ｘ你娘」，似乎藍白不講髒話就不會說話了。

然而，這些政治人物道歉過、悔改過嗎？顏若芳說，沒有。反而對煽動民粹、鼓動支持者的行徑沾沾自喜，所以從這件事，大家也可以看到，大罷免風起雲湧之下，各地傳出許多反罷支持者用暴力、用穢語對待異己，甚至民進黨中央遭蛋洗，始作俑者之一就是藍白兩黨，不僅不約束支持者，更帶頭示範打架、罵髒話的反民主行徑。

顏若芳認為，如果這些政治人物發現，在國會殿堂、高居立委大位能夠隨便罵髒話、隨便打人，民眾也都無感，接下來，更多的髒話、更多的暴力就會出現在立法院，也將引起更多的模仿效應。

最後，顏若芳強調，水能載舟、亦能覆舟，選票亦然，人民可以把你推上台，也可以把你拉下台，這次，請大家珍惜選票，在726投下同意罷免票，教訓藍白惡委，也為下一代做出最好的教育示範。

▼民進黨台北市議員顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議員顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「民間聽到美已通知關稅稅額」　張嘉郡：為何政院遲不公開
快訊／西門町旅館命案！　1死1口吐白沫命危
1歲兒遭機械車位壓死！母曝操控盲點...淚控廠商早知設計不良
快訊／雨區擴大！　8縣市豪大雨特報
李珠珢「早被拍到交往跡象」！　大5歲男主角資歷起底
搶先川普公布台灣關稅！　趙少康：就是32%
台積電副總李文如疑轉戰輝達！　估損失3800萬元股票
快訊／賀丹、賀博入選　中華男籃16人名單出爐
快訊／雨用倒的！　「土石淹鐵軌」慘況曝光
F4合體關鍵是大S！周渝民「熙媛走了」…朱孝天曝對話網鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日本巨擘千本倖生：台灣地位變非常強大　習近平不會武力攻台

日本電信巨擘千本倖生：川普6個月會修正關稅政策　傷美國消費者

尷尬！曹興誠登台「貼同意罷免章」下秒掉落在地　藍議員笑：天意阿

影／國民黨反罷片狂酸「八糗、閩南狼人」　青鳥電視「掌控NCC」

稱「民間聽到美已通知關稅稅額」　張嘉郡：為何政院遲不公開？

流通教父徐重仁挺大罷免　吳思瑤：最後一哩路最溫暖的集氣加油

搶先川普公布台灣關稅稅率！　趙少康：我得到的消息就是32%

小草蛋洗民進黨　綠黨團：黃國昌民眾黨難道不該直播開記者會道歉？

林國成飆罵賴清德「X你娘」　顏若芳批：藍白不講髒話就不會說話

孫中山遭揭是大罷免信徒　朱立倫稱誤解：不是要用來清除在野黨

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

【颱風過後家門前積水】爸媽帶女兒坐澡盆體驗漂漂河XD

越南下龍灣重大船難！　「已34人罹難」持續搜救中

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

日本巨擘千本倖生：台灣地位變非常強大　習近平不會武力攻台

日本電信巨擘千本倖生：川普6個月會修正關稅政策　傷美國消費者

尷尬！曹興誠登台「貼同意罷免章」下秒掉落在地　藍議員笑：天意阿

影／國民黨反罷片狂酸「八糗、閩南狼人」　青鳥電視「掌控NCC」

稱「民間聽到美已通知關稅稅額」　張嘉郡：為何政院遲不公開？

流通教父徐重仁挺大罷免　吳思瑤：最後一哩路最溫暖的集氣加油

搶先川普公布台灣關稅稅率！　趙少康：我得到的消息就是32%

小草蛋洗民進黨　綠黨團：黃國昌民眾黨難道不該直播開記者會道歉？

林國成飆罵賴清德「X你娘」　顏若芳批：藍白不講髒話就不會說話

孫中山遭揭是大罷免信徒　朱立倫稱誤解：不是要用來清除在野黨

Mr.Wish紅茶、廣安階黑糖冰「腸桿菌超標」　北市揪4家飲冰品違規

共軍「三三制」步兵戰法升級　「機器狗＋無人機」配合單兵作戰

日本巨擘千本倖生：台灣地位變非常強大　習近平不會武力攻台

快訊／女足爆「抽血換學分案」！　調查局派員赴台師大

擁30年歷史！「這間丹丹漢堡」要搬家了　在地人洗版：超期待

切盤淋上香濃鴨湯鴨油提味！高雄鴨肉店開業超過40年　鴨血糕必吃

印航機長切斷燃油奪260命？　墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

挺大罷免惹議！徐重仁澄清「不屬於任何政黨」：只是愛台灣的公民

號碼被印尋貓T恤上　女每天「接十幾通來電」崩潰：貓一直在家

現場見證戴立綱報氣象！賴雅妍看傻：你有在換氣嗎？

越南下龍灣重大船難！　「已34人罹難」持續搜救中

政治熱門新聞

即／開第一槍！流通教父表態挺大罷免

徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭掀

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

普發一萬沒著落　黑人團跳舞喊「我要買遙控飛機

罵賴清德「X你娘」　林國成認情緒失控「道歉了」

蔣萬安遭點名賸餘可「普發2萬」　北市舉賴清德昔日主張回擊

柯文哲遭羈押也收罷免投票通知單　黃國昌轟：這是哪門子黑色幽默

被四叉貓控向媒體提供他的翻拍畫面　民眾黨：造成疏失非常抱歉

沒有所謂的超收！　行政院說明「歲計賸餘」一次看懂

黨中央招牌遭小草丟雞蛋　民進黨要告了

大雨澆不熄　曹興誠宣布5萬人集結：公民力量堅不可摧

為反罷免拚了！　館長嗆：健身房我可以收掉、但民進黨我一定幹掉

民進黨中央遭丟雞蛋　民眾黨：不鼓勵暴力但遺憾特定媒體貼小草標籤

李恕權返台投罷免票　董事長樂團：團結護台

更多熱門

相關新聞

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

美國總統川普近來接連公布多國關稅稅率，日韓均面臨25％關稅，但台灣的關稅稅率卻遲未揭曉，引發國人焦慮。前中廣董事長趙少康今（21日）質疑政府為何要遮遮掩掩，不敢跟人民說清楚？他認為民進黨就是想拖過罷免投票日7月26日再公布，「我得到的消息就是32%，絕對不會太少，他們想要10%絕對不可能！」

小草蛋洗民進黨　綠委：民眾黨不是最愛開記者會？

小草蛋洗民進黨　綠委：民眾黨不是最愛開記者會？

孫中山遭揭是大罷免信徒　朱：這是誤解

孫中山遭揭是大罷免信徒　朱：這是誤解

蛋洗民進黨中央2嫌認犯案　民眾黨：人民對現狀的不滿應予尊重

蛋洗民進黨中央2嫌認犯案　民眾黨：人民對現狀的不滿應予尊重

他：藍營青工會長穿梭兩岸喊中華民族偉大復興　想表達什麼價值？

他：藍營青工會長穿梭兩岸喊中華民族偉大復興　想表達什麼價值？

關鍵字：

大罷免林國成國民黨民進黨民眾黨顏若芳賴清德

讀者迴響

熱門新聞

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

即／開第一槍！流通教父表態挺大罷免

正妹物理老師進軍AV界

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！親暱照瘋傳

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

27歲女軍官自撞亡　路人：盡力救了

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭掀

何妤玟遭索賠600萬！「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋

台中1歲童遭機械車位夾傷！搶救不治

紐約捕獲野生「台灣大咖影后」

可能有新颱風　模擬路徑曝

全台下7天！　可能有新颱風

更多

最夯影音

更多

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面