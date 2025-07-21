影／國民黨反罷片狂酸「八糗、閩南狼人」　青鳥電視「掌控NCC」

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免進入關鍵倒數，國民黨今（21日）發布最新反罷免影片，在全長約3分半的影片中，出現「青鳥電視台」製造假新聞、 網軍操縱社群風向等環節，並對總統賴清德的「雜質說」做出反駁。國民黨主席朱立倫表示，全民7月26日出來投票是最關鍵的，展現人民共同的力量和心聲來守護台灣民主，對獨裁者說出不同意。

國民黨最新的反罷免影片，開頭以「ZERO DAY戒嚴日」為題，隨後出現「青鳥電視台」的播報畫面，進行「中國人民解放軍一架運八反潛機越過南海，突然消失在台灣東南海域，中共以搜救為名，封鎖台灣海峽」的模擬報導，而「青鳥電視台」面對假新聞的指控與質疑，脫口，「NC都我們的人，哪有假新聞！」

▲朱立倫出席「站出來，不讓民主被偷走」CF發表會。（圖／記者湯興漢攝）

反罷免影片接著重現自強隧道獵巫事件，並上演網軍操縱社群風向「放八糗、閩南狼人，咬他！」的橋段，諷刺「黨檢媒一條龍」散布假新聞。最後以一名鐵匠還原總統賴清德「雜質說」的說詞，抨擊賴政府成天只知道分裂台灣、把人抹紅、貪污內鬥最厲害。

朱立倫強調，7月26日是台灣民主最關鍵的一戰，他們要守護台灣民主，不要讓台灣的民主被偷走，不要讓台灣成為選輸就翻桌；如果可以選輸就翻桌，那以後台灣就是年年選舉、年年翻桌，沒完沒了。

朱立倫說，全世界沒見過一個民主國家做過這麼惡質的事情，台灣歷史上更沒有一位領導者會這樣當家鬧事，用這樣的方式對付在野黨，所以要不同意領導的總統用這樣的方式對付在野黨、不同意執政黨用這樣的方式打掉雜質，也不同意國會經過多數表決通過後的重要民生法案一樣一樣被偷走。

