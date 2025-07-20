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嘉藥越南招生人氣旺　參與胡志明「招生諮詢日」吸引逾2萬人諮詢

▲嘉南藥理大學校長張翊峰親率招生團隊，參加胡志明市「招生諮詢日」，向越南學子熱情介紹赴台升學資源。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學校長張翊峰親率招生團隊，參加胡志明市「招生諮詢日」，向越南學子熱情介紹赴台升學資源。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學積極拓展海外招生市場，7月19日在駐胡志明市台北經濟文化辦事處安排下，由校長張翊峰親率招生團隊，參加越南年度大型教育盛事「招生諮詢日」，吸引逾2萬名學生與家長到場，現場反應熱烈，展現越南學子對赴台升學的高度關注與認同。

▲嘉南藥理大學校長張翊峰親率招生團隊，參加胡志明市「招生諮詢日」，向越南學子熱情介紹赴台升學資源。（記者林東良翻攝，下同）

「招生諮詢日」由越南教育培訓部與《越南青年報》共同主辦，每年於各地輪番舉辦2至3場，被譽為越南最具影響力的升學博覽會之一。此次胡志明市場次吸引破萬人潮，嘉藥設攤展示熱門科系、獎學金機會及友善學習環境，獲得大量詢問與回響。

▲嘉南藥理大學校長張翊峰親率招生團隊，參加胡志明市「招生諮詢日」，向越南學子熱情介紹赴台升學資源。（記者林東良翻攝，下同）

張翊峰校長表示，感受到越南學生對台灣教育的濃厚興趣，尤其嘉藥在藥學、醫務管理與高齡福祉等大健康相關領域具備優勢，未來可望與越南生源進一步對接，為校園注入國際多元能量。

▲嘉南藥理大學校長張翊峰親率招生團隊，參加胡志明市「招生諮詢日」，向越南學子熱情介紹赴台升學資源。（記者林東良翻攝，下同）

駐胡志明市教育組參事陳和賢指出，越南學生學習華語積極、文化接軌度高，加上人口紅利明顯，是台灣各大專院校應積極拓展的潛力市場。他建議嘉藥未來可針對台灣產業缺口規劃對應課程，進一步強化招生成效與產業鏈結。

▲嘉南藥理大學校長張翊峰親率招生團隊，參加胡志明市「招生諮詢日」，向越南學子熱情介紹赴台升學資源。（記者林東良翻攝，下同）

嘉藥也期望藉由參與國際教育博覽活動，擴大學校品牌能見度，深化台越教育交流，為台灣高教國際化拓展新契機。

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