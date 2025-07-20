「命根慘白」高雄男信了！砸百萬壯陽無效　怒告物流求償吞敗

▲老翁因不舉問題誤信網路神醫，砸百萬買藥卻無效。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

為了「重振雄風」，高雄一名76歲老翁竟誤信LINE上的「中醫養生」帳號，被遠端診斷「命根子慘白」，被要求拍下私密部位照給所謂的「專業老師」看，最後還乖乖掏出102萬5千元買壯陽神藥，結果用完小兄弟還是癱，老翁氣得提告物流公司求償，卻因證據不足被法院打臉，慘遭敗訴。

判決指出，老翁因10多年沒「舉」問題困擾，2022年某天在LINE上看到「中醫養生」帳號，聲稱能線上診斷性功能問題，還介紹一位「專業指導老師」幫忙把脈。

離譜的是，這位「老師」居然開口就要看老翁生殖器照片，老翁竟真的照做，對方看完後一本正經說「你這是慘白症，問題大條！」接著又叫他找一位「周工程師」拿藥。

老翁信以為真，前後用貨到付款、轉帳等方式，買了兩盒號稱「皇冠牌海綿體細胞能量液」的藥水，共砸下102萬5千元。沒想到吃完毫無反應，這才驚覺可能遇上詐騙集團。

但因聯絡人全都神隱，他怒告收款帳戶的物流公司，連同現任與前任負責人一起告，要求退錢。

物流公司辯稱，其僅是代為收款，並未涉入產品買賣，也無法開箱檢查貨物內容，否認參與任何詐騙行為。

法院審理時，法官認為補品效果因人而異，76歲男子多年未勃起的情形，無法僅憑效果不彰就認定對方構成詐騙，橋頭地院與高雄高分院合議庭均認為，物流公司僅屬代收代付角色，未與詐騙集團直接關聯，老翁又無具體證據證明對方與詐團聯繫，於是判老翁敗訴，全案確定。