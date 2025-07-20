挺南部人！高雄1807人支援風災重建　2週清180道路、修復19校

▲高雄市府團隊出動，2周協助嘉南地區的風災重建 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

丹娜絲颱風本月初重創南台灣，台南與嘉義地區災情慘重，不僅路樹倒塌、道路中斷，更衝擊當地電力、通訊、民宅與農作物，民生經濟受創嚴重。高雄市長陳其邁第一時間致電慰問台南與嘉義兩地首長，並責成市府啟動跨區協防機制，展現城市間守望相助的「同島一命」精神。

高雄市政府今（20）日宣布，協助災區的復原任務已圓滿完成。回顧整起支援行動，高市府於颱風過境當天（7日）即緊急召集工務、消防、環保等單位，兩小時內完成人力與車隊調度，迅速奔赴災區，第一線展開清障、復電與環境整理作業。

▲2週總共出動1807人次，協助清理180條道路 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2周協助嘉南地區的18座公園、7條綠園道的修復 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據統計，此次高雄市共出動1,807人次、425輛車輛、563部機具，協助完成清理180條道路、18座公園、7條綠園道，另支援帆布覆蓋作業，處理82棟屋頂損毀案，協助修復19所學校、1處田徑場及1座體育館。災後近兩週，各單位人員日以繼夜投入，終於讓災區重回正軌。

整起支援行動中，不僅高雄市府高層與各局處首長多次南下勘災、慰問打氣，嘉義縣長翁章梁、市長黃敏惠及台南市長黃偉哲亦親赴現場向高雄團隊表達感謝。參與救援人員士氣高昂，直言：「為受災鄉親付出，是責任，也是榮譽。」

市府指出，去年山陀兒颱風期間，高雄曾獲其他縣市相挺，如今秉持「今日你援我、明日我助你」的信念，除主動應中央指示，也積極聯繫嘉義、台南兩地，盼透過區域聯防、城際協作，累積實戰經驗，強化台灣整體防災韌性。

儘管颱風帶來的衝擊難以預測，但高雄市府強調，危機也是深化合作的契機，未來也將持續與各縣市深化應變連線，讓城市互助成為常態，而非例外。