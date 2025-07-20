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日參議院投票今開跑！石破茂選前街頭演說拜票　參政黨湧2萬人力挺

▲▼日本第27屆參議院選舉今（20）日正式投票，全國約4萬4700個投票所從上午7時起開放。（圖／路透）

▲日本第27屆參議院選舉今（20）日正式投票。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本第27屆參議院選舉今（20）日正式投票，全國約4萬4700個投票所從上午7時起開放，選民陸續前往投下手中一票。這次選舉要決定125席，在眾議院少數執政的局勢下，執政與在野陣營誰能掌握過半成為最大焦點。

根據NHK報導，本次選舉在參議院共248席中，將決定其中124個改選席次，加上東京都選區的缺額補選，共125席；候選人總數為選區與比例代表合計的522人。

日本總務省統計，截至18日，已提前投票的選民達2145萬人，占選民總數20％以上，比3年前同時期多出532萬人。投票將於今晚8時截止（部分投票所除外），結束後隨即開票。

投票在離島等部分已於19日前先行辦理提前投票的地區以外，全國約4萬4700個投票所於20日上午7時起正式展開。另一方面，截至18日為止，辦理「提前投票」的人數約2145萬人，約佔全體選民的20%以上，與3年前上次參議院選舉同一時期相比，多出約532萬人。

此次選戰焦點集中在物價飆升的因應對策，政黨紛紛主張發放補助、下調或取消消費稅，以及抑制稻米價格上漲。此外，社會保障、少子化、應對美國關稅措施的外交與安全政策、以及外國人相關政策，也都是辯論的重點。

▲▼自民黨總裁、首相石破茂19日晚間現身東京JR蒲田車站前。（圖／路透）

▲自民黨總裁、首相石破茂19日晚間現身東京JR蒲田車站前。（圖／路透）

這次選舉因眾議院呈現少數執政的局面，「執政或在野陣營誰能在參議院掌握過半數」成為最大焦點。執政陣營若要維持過半數，必須確保拿下50席。

根據《中央社》報導，選前最後一夜，各黨全力催票。自民黨總裁、首相石破茂19日晚間現身東京JR蒲田車站前，與東京選區候選人前日本體育廳長官鈴木大地、前厚生勞動大臣武見敬三等人合體拜票。

這次是石破茂在本次選戰首次於東京街頭演說，他強調，「要為真正困苦的人、為日本的未來，投入全身心奮戰到最後。」

然而，執政聯盟自民、公明兩黨選情不樂觀，若要在參院維持過半，這次改選必須拿下50席，但選前民調顯示可能連40席都不到，恐影響石破茂後續黨內聲勢。

▲▼日本參政黨選擇在港區芝公園舉辦選前之夜，參政黨主席神谷宗幣發表演說。（圖／路透）

▲▼日本參政黨選擇在港區芝公園舉辦選前之夜，主席神谷宗幣發表演說。（圖／路透）

▲▼日本參政黨選擇在港區芝公園舉辦選前之夜，參政黨主席神谷宗幣發表演說。（圖／路透）

另一邊，聲勢高漲的參政黨選擇在港區芝公園舉辦選前之夜，草皮擠進約2萬名支持者，場面熱烈。

參政黨主席神谷宗幣發表演說，批評執政黨與在野黨都依賴外資、外勞，痛批「日本是全球第4大經濟體，為何要放棄少子化對策，拼命引進外國人？這個順序不對吧！」現場爆出一波波歡呼。

神谷表示，選戰一開始只希望當選6人，現在有人預測可能超過10席，甚至達到12、13席，「如果你們沒有那麼猛力抨擊，我們也不會紅得那麼快，就是因為被罵所以才紅起來。」

不過，因參政黨極右立場，現場也出現抗議者高舉「參政黨OUT」「拒絕參政黨納粹」等標語，志工在人群間舉牌提醒支持者冷靜，避免爆發衝突。

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