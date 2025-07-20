曝將請律師幫柯文哲申請投票權　陳佩琪：期待能跟柯一起投反罷免

▲陳佩琪20日出席「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，並於會前受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蘇晏男／台北報導

首輪大罷免投票將於26日登場，民眾黨前主席柯文哲的夫人陳佩琪今（20日）首次表態要投下「反對罷免」；她說，在野黨在立法院監督執政黨，在民主社會天經地義，前天家裡收到反罷選票，「我會去投」，也期待她先生會跟她去金甌商職投反罷免一票，她會請律師幫先生申請公民投票權，希望大家726一起跟著她們，投下反罷免一票。

民眾黨20日下午在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，陳佩琪在會前發臉書，首次表態要投下「反對罷免」；陳說，她知道大罷免若成功，柯文哲是永遠不會被放出來了，因為綠共會更有恃無恐、把柯用莫須有的罪名關押到死。

造勢開始後，陳佩琪在台上表示，9個月以來支持者的加油聲是她最大的力量，她今天第一次站在公開場合來反對大罷免。「我只是一個台灣社會公民」，但以她對公民法律的素養，覺得在野黨在立法院監督執政黨，在民主社會天經地義，不是在野黨在立院決策跟執政黨不合，就用罷免手段，「這個就是綠共」，而「共」的定義就是專制獨裁，為什麼人家監督執政黨就罷免掉，這就是她支持反罷最大動力。

陳佩琪說，感謝今天很多朋友來支持民眾黨，希望你們回去後，不管今天有無來到這場合，能多多宣傳，726大家一起走出來投反對罷免；陳也透露，前天家裡收到反罷選票，「我會去投」，也期待她先生會跟她去金甌商職投反罷免一票，她會請律師幫先生申請公民投票權，希望大家726一起跟著她們，投下反罷免一票。

另外，在陳佩琪登台前，主辦方宣稱現場人數破萬。

▼民眾黨「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。（圖／記者莊喬迪攝）