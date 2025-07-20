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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷團控遭藍支持者辱罵　李彥秀：社會對立始作俑者是賴清德、柯建銘

▲國民黨立委李彥秀 。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委李彥秀 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對罷免國民黨立委李彥秀團「港湖除銹」控昨舉辦活動時，遭藍營支持者集體辱罵，李彥秀今（20日）受訪表示，台灣在這場罷免過程中，支持者跟不支持者不斷對立，是大家不願意看到的；要回過頭來問始作俑者，在所謂的公民背後站著是民進黨立法院黨團總召柯建銘、總統賴清德跟整個民進黨，誰造成社會對立？嘴巴一邊說團結，卻造成社會對立。

李彥秀說，台灣面臨全世界這麼多挑戰，無論是關稅或貨幣升值，有太多事情要做，然民進黨造成社會對立結果，一邊喊要團結十講，一邊造成社會對立，非常遺憾，這不是她願意看到。

李彥秀表示，台灣真正價值是多元、包容、勤奮，彼此可以接受不同差異性、主張跟立場，「我們才可以往前進」，但她試問在民進黨執政下，台灣的價值為什麼不見？是誰製造社會對立，相信所有民眾看得非常清楚。

李彥秀提到，很多人在市場問她，為什麼民進黨在野時候也亂，執政時候也亂？當然這也都是罷免所引起。李說，「還有5天，這場選舉要過」，她還是希望民進黨好好思考，選舉完後，身為執政黨，如何因應接下來中小企業面臨的關稅挑戰，「要給我們答案」，不要只有嘴巴喊團結、不要只有嘴巴喊具體行動，「結果你的方案到底是什麼，要告訴我們」。

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