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共起創作「活過來的河流」　水道博物館推紀念明信片＋冰品兌換活動

▲台南山上水道博物館與化石館合作推出集章活動，暑假期間收集明信片可兌換海鹽霜淇淋與芒果布丁，吸引不少親子遊客回應。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上水道博物館與化石館合作推出集章活動，暑假期間收集明信片可兌換海鹽霜淇淋與芒果布丁，吸引不少親子遊客回應。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市水道博物館今夏以「創意」與「互動」為核心，策畫微型互動展「你心目中的河流」，邀請民眾畫出心中的河流風景，張貼於展區河流展示板上，完成後可獲得專屬紀念明信片，並體驗套色印章樂趣，暑期週末還推出加碼好康，只要集滿水道館與化石館明信片，還能兌換沁涼冰品，讓參與者邊玩邊納涼。

▲台南山上水道博物館與化石館合作推出集章活動，暑假期間收集明信片可兌換海鹽霜淇淋與芒果布丁，吸引不少親子遊客回應。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動開展以來吸引大批遊客參與，創作風格百花齊放，有人畫出八田與一與圳溝意象，也有人描繪可愛的花草鳥獸，甚至有趣地寫上「愛情來得太快」，為展覽增添不少趣味。

▲台南山上水道博物館與化石館合作推出集章活動，暑假期間收集明信片可兌換海鹽霜淇淋與芒果布丁，吸引不少親子遊客回應。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於水道博物館屬國定古蹟，館方難以大幅更動展示，因此今年暑假特別採用機動型互動展方式，鼓勵民眾進場創作。參與者可一次解鎖「時空探險王」及與化石館合作的「考古收藏家」兩項活動，加上蓋印熱潮延燒，特製明信片不僅具紀念價值，更提升參觀互動體驗。

▲台南山上水道博物館與化石館合作推出集章活動，暑假期間收集明信片可兌換海鹽霜淇淋與芒果布丁，吸引不少親子遊客回應。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，館方表示，只要收集水道與化石館明信片，週末就能憑券至水道咖啡換領海鹽霜淇淋，或至左鎮農會兌換芒果布丁，數量有限，發完為止。

▲台南山上水道博物館與化石館合作推出集章活動，暑假期間收集明信片可兌換海鹽霜淇淋與芒果布丁，吸引不少親子遊客回應。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市立博物館館長何秋蓮指出，館舍整併後彼此連動更緊密，透過「博物館之旅」與「時空探險王」等跨館合作活動，整合展覽與地方產業資源，不僅提升參觀效益，也讓民眾玩得更盡興。她也呼籲民眾把握暑假檔期，錯過只能等明年夏天再來參與。

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