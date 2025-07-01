看《侏羅紀世界－重生》＋逛博物館　南台影城X化石園推雙優惠

▲南台影城與左鎮化石園區、樹谷生活科學館攜手推出暑期「恐龍任務」聯名活動，打造娛樂與學習兼具的觀光體驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

恐龍迷注意！今年暑假南台影城首度與左鎮化石園區、樹谷生活科學館跨界合作，自大片《侏羅紀世界－重生》上映日起同步推出「恐龍任務」聯名活動，憑任一博物館票根至南台影城觀影可享200元優惠票價，憑電影票根回訪博物館也有多重優惠，讓大小朋友「一票在手，玩遍台南」，體驗結合電影娛樂與實境探索的古生物之旅。

台南市長黃偉哲指出，台南左鎮擁有國內最豐富的古生物資源，是了解恐龍與地球演化的最佳現場。市府近年致力推廣文化觀光，透過這次三方攜手合作，不僅串聯起電影、教育、展覽與觀光，也成功創造地方產業的跨域聯動。左鎮化石園區巨型暴龍玩偶更將現身南台影城大廳與民眾合影，成為新一波打卡熱點。

南台影城表示，此次活動設計「票票相連」優惠方案，打造雙向觀影與參館體驗。樹谷館則推出暑期38場主題營隊，包括最受期待的「夜宿恐龍營」，由北部知名講師「蝌蚪老師」親自帶領，讓孩子在化石廳夜宿體驗與恐龍共眠。左鎮園區則從7月起展開「足下寶藏」親子系列活動，涵蓋戶外踏查、手作教室、食農教育等，鼓勵全家走出冷氣房、走進自然感受「台南感性」魅力。