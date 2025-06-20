暑假來場陸海空大冒險！　台南三大博物館推一日遊探索自然星空

▲台南市立博物館暑假推出三館聯合一日遊活動，結合戶外體驗與科普知識，吸引親子團體熱烈報名。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假就是要玩得有趣又長知識！台南市立博物館整合山上花園水道博物館、左鎮化石園區與南瀛天文館三大場館，自20日起至暑假期間推出限定「博物館之旅」，規劃七條一日遊特色路線，邀請親子與團體手腦並用、飛天遁地，從攀樹採蜂到化石清修、星象導覽，讓孩子在探索中學習，留下難忘的夏日記憶。

本次「博物館之旅」針對不同場館特色設計內容，上午以水道博物館的戶外活動為主，安排熱門攀樹體驗、採蜂課程及綠植DIY；午後則依行程進入化石園區學習化石清修工藝，或在天文館中透過導覽、星象劇場與互動遊戲，探索宇宙奧祕。台南市立博物館館長何秋蓮表示，本次營隊結合自然、生態與科普內容，是寓教於樂的絕佳學習場域。

七條一日行程分別為「陸海空全餐」「垂直探險隊」「考古金頭腦」「花叢中到外太空」「仰望的起點」「手腦併用」「時空旅行」等，每團限20至45人，僅限暑假期間開放，每日一團，須電話預約報名（06-5761076）並由南瀛天文館統一受理。文化局副局長林韋旭表示，這次三館攜手推動課程不僅加強場館串聯，也讓大小朋友在短短一天中穿越地層與星空，享受一場兼具知識與玩樂的文化之旅。