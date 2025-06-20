　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

暑假來場陸海空大冒險！　台南三大博物館推一日遊探索自然星空

▲台南市立博物館暑假推出三館聯合一日遊活動，結合戶外體驗與科普知識，吸引親子團體熱烈報名。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立博物館暑假推出三館聯合一日遊活動，結合戶外體驗與科普知識，吸引親子團體熱烈報名。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假就是要玩得有趣又長知識！台南市立博物館整合山上花園水道博物館、左鎮化石園區與南瀛天文館三大場館，自20日起至暑假期間推出限定「博物館之旅」，規劃七條一日遊特色路線，邀請親子與團體手腦並用、飛天遁地，從攀樹採蜂到化石清修、星象導覽，讓孩子在探索中學習，留下難忘的夏日記憶。

▲台南市立博物館暑假推出三館聯合一日遊活動，結合戶外體驗與科普知識，吸引親子團體熱烈報名。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市立博物館暑假推出三館聯合一日遊活動，結合戶外體驗與科普知識，吸引親子團體熱烈報名。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市立博物館暑假推出三館聯合一日遊活動，結合戶外體驗與科普知識，吸引親子團體熱烈報名。（記者林東良翻攝，下同）

本次「博物館之旅」針對不同場館特色設計內容，上午以水道博物館的戶外活動為主，安排熱門攀樹體驗、採蜂課程及綠植DIY；午後則依行程進入化石園區學習化石清修工藝，或在天文館中透過導覽、星象劇場與互動遊戲，探索宇宙奧祕。台南市立博物館館長何秋蓮表示，本次營隊結合自然、生態與科普內容，是寓教於樂的絕佳學習場域。

▲台南市立博物館暑假推出三館聯合一日遊活動，結合戶外體驗與科普知識，吸引親子團體熱烈報名。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市立博物館暑假推出三館聯合一日遊活動，結合戶外體驗與科普知識，吸引親子團體熱烈報名。（記者林東良翻攝，下同）

七條一日行程分別為「陸海空全餐」「垂直探險隊」「考古金頭腦」「花叢中到外太空」「仰望的起點」「手腦併用」「時空旅行」等，每團限20至45人，僅限暑假期間開放，每日一團，須電話預約報名（06-5761076）並由南瀛天文館統一受理。文化局副局長林韋旭表示，這次三館攜手推動課程不僅加強場館串聯，也讓大小朋友在短短一天中穿越地層與星空，享受一場兼具知識與玩樂的文化之旅。

▲台南市立博物館暑假推出三館聯合一日遊活動，結合戶外體驗與科普知識，吸引親子團體熱烈報名。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市立博物館暑假推出三館聯合一日遊活動，結合戶外體驗與科普知識，吸引親子團體熱烈報名。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市立博物館暑假推出三館聯合一日遊活動，結合戶外體驗與科普知識，吸引親子團體熱烈報名。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市立博物館暑假推出三館聯合一日遊活動，結合戶外體驗與科普知識，吸引親子團體熱烈報名。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／10縣市大雨特報　大雷雨炸2地
苗栗800kg狗肉場！　滿地動物殘肢堆疊
音樂祭停辦「賴帳不退費」　主理人遭通緝
納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！　以色列人炸鍋
淡水火警1死3傷！竟是製毒工廠
台鐵車庫發生「閃爆事件」　檢查員釀禍將懲處
觸身球大場面！　大谷翔平也被砸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮「工廠校正及營運調查」6 ／20開跑　縣府呼籲全力配合

暑假來場陸海空大冒險！　台南三大博物館推一日遊探索自然星空

星凝天蝕2號郵輪密集探訪　今年第3度停泊花蓮港

蜂農投保率不到1%！　陳亭妃批農保制度「看得到吃不到」籲3月內檢討

迎接2大國際賽事！花蓮啟動雙語接待培訓　涵蓋9大主題情境

實戰演練！高雄強化複合型災害應變　守護市民與產業安全

花蓮農民推廣中心教育大樓動土　打造農友進修充電基地

桃園婦遭假警察詐騙　「真警察」聯手行員守住30萬血汗錢

「直直騎過來」自小客險撞逆向機車　恆春警：最高罰1千8

南投首座！丹巒之森-循環利用基地啟用　化林業廢材為永續資源

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

【一抽入魂】男抽兵種抽中「海軍陸戰隊」全場歡呼！

花蓮「工廠校正及營運調查」6 ／20開跑　縣府呼籲全力配合

暑假來場陸海空大冒險！　台南三大博物館推一日遊探索自然星空

星凝天蝕2號郵輪密集探訪　今年第3度停泊花蓮港

蜂農投保率不到1%！　陳亭妃批農保制度「看得到吃不到」籲3月內檢討

迎接2大國際賽事！花蓮啟動雙語接待培訓　涵蓋9大主題情境

實戰演練！高雄強化複合型災害應變　守護市民與產業安全

花蓮農民推廣中心教育大樓動土　打造農友進修充電基地

桃園婦遭假警察詐騙　「真警察」聯手行員守住30萬血汗錢

「直直騎過來」自小客險撞逆向機車　恆春警：最高罰1千8

南投首座！丹巒之森-循環利用基地啟用　化林業廢材為永續資源

抹再貴保養品都沒用！加速衰老的5大原因　做不好老更快

9年前看詹皇驚奇逆襲奪冠　哈利伯頓興奮迎G7：相信自己的努力

快訊／10縣市大雨特報　大雷雨炸2地

「巴氏量表」修法半年未實施　陳菁徽籲勿跳票：最晚7月要上路

快訊／美西線今日開始多數船公司都降到2500美元　歐洲線7/1調漲

越來越多「1人跟團出國」　過來人曝1差異：會貴數千到萬元

愛犬接回前一刻「遭職員失手摔斷腿」！　韓藝瑟心疼曝術後照

基隆山洞餐廳！四周布滿巨大岩壁　奶油控必點明太子鮭魚麵超濃郁

大谷再遭觸身球！右肩紅腫　賽後處理大喊「好痛！」

讚女乘客「身體好香」　陸司機「被檢舉性騷擾」喊冤：想買洗衣精

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

地方熱門新聞

台南市勞工領袖大學進階班開訓！三位卓越校友分享經驗傳承

林業署首度結合社福機構打造巴氏銀鮈庇護池

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

88歲嬤深夜獨自在馬路行走 警查身分送返家

台灣米進軍日本掀熱潮台南白米外銷創紀錄

網路流傳逆向行駛影片 警:最高罰1千8百元

崑大碩士吳翰彰勇奪AI與碳規劃雙證照

蜂農投保率不到1%！陳亭妃批農保制度籲3月內檢討

暑假台南三大博物館推一日遊探索自然星空

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

桃園婦遭詐騙　警聯手行員守住30萬

高雄市府產業界跨局處演習　提升應變協調

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

更多熱門

相關新聞

台灣米進軍日本掀熱潮台南白米外銷創紀錄

台灣米進軍日本掀熱潮台南白米外銷創紀錄

日本國內近來出現稻米供應吃緊現象，進口米需求大增，台灣優質好米因此搶佔契機，在農業部積極推廣下外銷量大增，今年1至5月台灣米出口至日本達7759公噸，是去年同期的6倍。

即／台南南雄橋「民眾目擊墜河」！　1男命危送醫搶救

即／台南南雄橋「民眾目擊墜河」！　1男命危送醫搶救

台南市勞工領袖大學進階班開訓！三位卓越校友分享經驗傳承

台南市勞工領袖大學進階班開訓！三位卓越校友分享經驗傳承

台南建興中學生活圈學區宅需求夯　400萬套房成搶手貨

台南建興中學生活圈學區宅需求夯　400萬套房成搶手貨

ET全民搶寶送好禮 行李箱連環送

ET全民搶寶送好禮 行李箱連環送

關鍵字：

暑假台南博物館一日遊探索自然星空

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

饅頭媽店面遭黑色賓士衝撞！限動4發聲：我吃不了委屈

更多

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面