新北市民福利！十三行博物館3大特色展區　暑假免費開放

▲「十三綠時尚」假日手作體驗課程推出全新主題「怪獸世界：蝴蝶效應行動」。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

這個暑假，新北市立十三行博物館響應「2025新北市兒童藝術節」化身「怪獸世界」奇幻樂園！博物館融合環保永續、考古探險與科技互動三大亮點，打造沉浸式親子體驗。讓孩子們在奇幻冒險中，體驗趣味手作、化身古代勇士，快帶孩子來場充滿驚奇的考古大冒險。常設展及特展憑票入場，新北市民、12歲以下兒童及學生等皆可免費參觀。

「十三綠時尚」假日手作體驗課程推出全新主題「怪獸世界：蝴蝶效應行動」，讓孩子化身「蝴蝶效應行動者」，拯救怪獸世界的歡樂之樹！運用天然葉子沾取繽紛的壓克力顏料，透過創意壓印技法，製作獨一無二的蝴蝶明信片。每隻蝴蝶的輪廓都巧妙融入八里地圖元素，讓作品更添在地特色與文化連結。完成後，還能在明信片背面許下「對地球的承諾」，例如減少塑膠袋使用或攜帶環保餐具，用實際行動展現蝴蝶效應的力量，讓小小改變成為大大的影響！

▲「運動競化論－古代生活與現代競技特展」讓民眾化身古代勇士，體驗趣味投擲挑戰準確度。

除了手作課程，還有多項展覽及互動設施等你來探索！「運動競化論－古代生活與現代競技特展」讓民眾化身古代勇士，展開穿越時空的探險！射箭區展出來自臺灣、東南亞及大洋洲的傳統弓箭，提供直拉弓、反曲弓、複合弓的實際拉弓體驗，感受古代勇士的力量；投擲區不僅有考古出土的珍貴文物，還有來自婆羅洲的矛盾武器，搭配趣味投擲遊戲挑戰準確度；負重區讓孩子體驗古人的日常工作，感受用編籃背負、頭頂陶罐的生活智慧。

在「考古探秘－海洋·陸地·虛擬·展示」展區，漫步弧狀海底隧道，彷彿置身海洋深處與魚群共舞；最受歡迎的「魔幻海洋-彩繪魚互動」運用3D掃描投影技術，讓彩繪作品瞬間在大螢幕活起來，還能讓魚兒做出後空翻、轉圈圈等可愛動作！此外，展區互動拍貼體驗運用AI智慧技術，瞬間進入絢麗的海底場景，拍下獨一無二的奇幻照片，留下最珍貴的回憶！

▲「運動競化論－古代生活與現代競技特展」體驗古人的日常工作，感受用編籃背負的生活智慧。

館長羅珮瑄表示，十三行博物館致力打造寓教於樂的環境，從手作體驗中學習環保永續、古代競技中體會先民智慧、互動科技中探索海洋考古的奧秘，每一個環節都是在培養未來的文化守護者，在博物館中留下美好回憶的同時，也在心中埋下了對歷史文化的熱愛種子。

羅珮瑄說，「十三綠時尚－怪獸世界：蝴蝶效應行動」將於7-8月每週假日舉辦（7月26、27日除外），每日3場次，每場限額20人，優惠價80元，開放現場臨櫃及電話報名。常設展及特展憑票入場，新北市民、12歲以下兒童及學生等皆可免費參觀。更多活動資訊請至「新北市立十三行博物館」官網及「新北市立十三行博物館」臉書粉專查詢。

▲「魔幻海洋－彩繪魚互動」運用3D掃描投影技術。



▲「魔幻海洋-彩繪魚互動」讓彩繪作品在大螢幕活起來。