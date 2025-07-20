南韓超商倒塌「掉進水裡」　200年極限暴雨5天奪10命

▲山清郡災情嚴重。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓出現200年一遇的極限暴雨，全境多地受災，截至20日清晨5時，這場大雨在短短5日之內奪走至少10條人命，另有9人失蹤。依據當地媒體拍攝到的畫面，京畿道加平郡有超商整間倒塌掉入水裡，居民透露，「我在這裡住了40年，從來沒遇過這樣的事。當時水已經淹到我胸口，太太更是幾乎被水淹到脖子」。



▼京畿道加平一間超商因大雨倒塌。

韓聯社報導，這場極限暴雨16日侵襲南韓，南部山清郡累計雨量達793.5毫米，此處也是人員傷亡情況最嚴重的地方。依據稍早的官方數據，慶尚南道山清郡6人死亡、忠清南道瑞山市2人死亡、京畿道烏山市1人死亡，唐津市1人死亡，山清郡7人失蹤、光州北區2人失蹤。

另外京畿道加平郡也出現災情，有居民透露，睡覺睡到一半聽到聲響起來查看狀況，這才發現水已經淹到家中客廳。還有80多歲男子被急流捲走，另名74歲民眾指出，水當時淹到他的胸口處，太太更是幾乎被水淹到脖子的位置。

▲▼山清郡是人員傷亡情況最嚴重的地方。（圖／路透）

消防廳統計，山清郡還有2人重傷，58人獲救，當地救災工作持續進行中，但預計傷亡數字可能還會出現變化。南韓全境總計1萬2921人疏散避難，當局接獲公共設施受害通報1920例，包括道路被淹、水土流失等，私人財產例如建築物、農田被淹受災的狀況則有2234例。

只不過預計20日上午首都地區與江原道還會出現更多強降雨。內政部長Yun Ho-jung在20日宣布，政府將把工作重點從應對降雨轉向災後重建，各部門將全力調動所有可用資源，迅速展開復原作業，並評估災害規模，向李在明提出把重災區劃定特別災區的建議。

가평 생존기...새벽 세시부터 너무너무 많은 일이 있었다... 사실 운이 좋아서 별 일 없었어요 pic.twitter.com/YnKy6kRMQr — ???????????? (@nnunun14) July 19, 2025