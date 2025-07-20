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台師大記者會「自爆4荒唐事實」　她笑出來：確定要這樣辯駁嗎？

 ▲▼ 0719 臺師大本校女子足球隊事件處理進度說明-周台英。（圖／記者黃克翔攝）

▲周台英昨日在記者會上道歉。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台師大女足隊爆「抽血換學分」醜聞，校方昨（19）日召開記者會說明事件始末。時代力量黨主席王婉諭就在臉書發文表示，記者會上的各種說詞、藉口，讓她心中燃起一把火，為什麼師大的高層們還在狀況外？「我要呼籲教育部，不只要全面性的清查師大相關的研究案，更要徹查整個師大倫理審查委員會的失能情況」。

王婉諭在臉書粉專上發文表示，針對台師大的道歉記者會，實在讓她越看越生氣，「校方不只證實了許多荒唐的行徑，記者會上的各種說詞、藉口，更讓我心中一把火都上來了。」她也質疑，師大的高層們是不是沒搞清楚狀況？為什麼現在還在狀況外？

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王婉諭說，「校方證實，周台英教練從2019年就開始抽血」，然而細節卻要進一步釐清，所以這代表著周台英真的有進行抽血實驗，而校方現在才知道？甚至還沒釐清細節？「那請問你過去半年的調查到底在查什麼？在掩蓋什麼？」

王婉諭又說，「校方說，這個案子審查理論上不會過。」校方真的要這樣辯駁嗎？這不是就證明師大的倫理審查委員會完全失能？再來是「校方證實，抽血前沒有請受試者簽同意書。」這讓她荒唐到笑出來，簽同意書是最基本的要求，沒有同意書怎麼開始實驗？

最後一點，「校方證實，還有受試者費用至今沒有給，會盡快想辦法給。」王婉諭認為，事件已經發生很久，受試費用也不是一筆很大的費用，結果校方現在卻還沒補足，顯然沒有把這件事當成一回事。

而讓王婉諭最氣的是，一直到現在，「師大高層、當事教練的發言，都還是一種『立意良善』、『為學生好』的態度。」這代表他們根本無心檢討，也不知自己錯在哪，更不用說到底還有多少抽血類型的案件了。

因此王婉諭也呼籲教育部，「不只要全面性的清查師大相關的研究案，更要徹查整個師大倫理審查委員會的失能情況。審查淪為形式、調查相互包庇，現在只有徹底的外部介入，才能了解到底發生什麼事了」。

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