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快訊／周台英停聘4年形同終身停聘　淚灑記者會提前離席內幕曝光

周台英今日出席記者會後，隨即參加校評會。（鏡報李智為攝）

圖文／鏡週刊

台師大爆出女足「抽血換學分」醜聞，校方今（19日）召開記者會正式道歉，風暴核心人物、女足教練周台英也首度現身，情緒激動，一度哽咽向球員道歉。據了解，周台英今未等記者會完成就提前離席，其實是為了出席稍晚的校評會，據了解，校評會已作出「停聘4年」最重處分，形同終身停聘，全案將送教育部核定。

周台英今在記者會上多次道歉，一度哽咽說道：「教練對不起你們，沒有把教練職位做好，希望你們能原諒教練。」並向吹哨者、前球員簡奇陞喊話：「這個事情絕對是教練的錯，請接受我的道歉，事件不夠嚴謹，造成學校、球員心中壓力，也感到非常抱歉。」

周台英承認，計畫初期曾找「沒有護理師執照的學長」協助抽血，「感到非常非常抱歉」。強調當初執行研究計畫的初心，是希望女足隊員能有所進步，但造成最終傷害「也是始料未及」。對於經費與執行爭議，她僅表示已進入司法程序，不便多談。

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記者會後，受害學生簡奇陞透過人本教育基金會發表聲明，強調「目的已達成」，未來不再接受媒體採訪，只會參與深度專訪、校園演講或公益活動，並表示「我身為受害者的角色，要下台一鞠躬」。


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