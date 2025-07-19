台師大女足抽血案道歉記者會疑點多　綠委點關鍵：全無實質檢討

▲臺師大本校女子足球隊教練周台英。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

台師大女足隊爆「抽血換學分」醜聞，甚至傳出非醫事人員執行抽血爭議。台師大今（19）日舉辦記者會，教練周台英首度出面鞠躬道歉，坦承錯誤。對於整場記者會，首位揭發此事的綠委陳培瑜批評，校方的回應都還是「亡羊補牢」的態度，至於相關校內制度和作法可以如何改進？在此事件中，行政系統、學倫審議、師生關係、球員權益，師大到底在此事件中學會了什麼？未來要改進什麼？這些大家所期待聽見的實質檢討完全沒有提出。

陳培瑜直言，周教練個人的道歉、陳教授撤銷論文的說法，也都還是顯現出兩位老師沒有意識到此抽血案中的權力關係，所影響的不只是簡同學，還有整個女足、整個運動競技系、整個師大的問題。至於何時還錢？有哪些研究案有抽血？有多少研究案該做IRB也都沒做？有霸凌事實後續要如何處理？非醫療人員從事抽血行為的後續處置？一堆還沒有回答的問題，我認為必須要交給教育部、國科會所成立的專案調查獨立調查小組去處理，才有機會見到曙光。

陳培瑜也點到，記者會上沒有說的是：師大針對此案要回頭檢討的面向和議題有哪些？要透過什麼樣的檢討機制才得以落實？又或者師大內部是否已經準備好面對校園師生信任文化的重建困境？體育競技球員與學校之間的關係又要如何重塑？更重要的是還有以前也受到影響的學生的權益、以及相關身心健康，學校要如何給予協助？

對於該場記者會，陳培瑜認為，還有好多好多的問題，需要教育部和國科會所成立的專案調查小組才有辦法得到答案，我將會持續監督教育部及國科會積極推動。但短時間內得不到答案的事情，像是體育結構權力關係的改變、體育班轉型的社會共識建立，這是我們可以一起努力的事情。而我認為這才是迫在眉梢的事情，因為沒有任何人想再看到有下一位簡同學。

陳培瑜談到，昨天看到簡同學說她的受害者身分要結束了，她站出來是希望促成體制的改變，唯有體制健康，我們的選手、選手的老師，也才能有健康的運動學習環境。一路以來，我都謝謝她的勇敢，而這一陣子她在排山倒海的社會輿論和媒體新聞的關注下，也承受了很大的壓力，我們也會持續陪伴她。