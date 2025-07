Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

▲Coldplay演唱會成抓姦現場。(圖/翻攝自X)



記者張靖榕/綜合報導

英國酷玩樂團(Coldplay)演唱會上被「親吻鏡頭」(kiss cam)拍下的親密畫面,意外揭露了一段婚外情,更掀起社群平台上大量迷因創作,美國人工智慧與數據公司Astronomer執行長拜倫(Andy Byron)最終請辭。

《美聯社》報導,Astronomer於美國時間19日透過職場社群平台LinkedIn發表聲明,證實拜倫已辭去執行長職務。聲明指出,「Astronomer堅守自創立以來所秉持的價值與文化,也要求我們的領導階層在行為和責任上樹立標竿,而這方面近期未能達標。」

在拜倫請辭前,公司於前一日才宣布將其停職,並由董事會啟動正式調查程序。

事件起因於酷玩樂團16日在美國麻州狐堡(Foxborough)Gillette體育場舉行的演唱會。表演期間現場播放的「親吻鏡頭」捕捉到一對男女在觀眾席上相擁,男方雙臂摟抱女方,女方則倚靠男方胸前。當兩人發現自己出現在大螢幕上時,女方驚訝地摀住臉並迅速轉身背對鏡頭,兩人隨後一同避開畫面。

酷玩樂團主唱馬汀(Chris Martin)當場打趣道,「他們要嘛是在搞婚外情,不然就是非常害羞。」

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM