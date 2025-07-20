Coldplay演唱會抓姦　科技公司CEO「人生轉捩點」請辭下台

▲Coldplay演唱會成抓姦現場。（圖／翻攝自X）



記者張靖榕／綜合報導

英國酷玩樂團（Coldplay）演唱會上被「親吻鏡頭」（kiss cam）拍下的親密畫面，意外揭露了一段婚外情，更掀起社群平台上大量迷因創作，美國人工智慧與數據公司Astronomer執行長拜倫（Andy Byron）最終請辭。

《美聯社》報導，Astronomer於美國時間19日透過職場社群平台LinkedIn發表聲明，證實拜倫已辭去執行長職務。聲明指出，「Astronomer堅守自創立以來所秉持的價值與文化，也要求我們的領導階層在行為和責任上樹立標竿，而這方面近期未能達標。」

在拜倫請辭前，公司於前一日才宣布將其停職，並由董事會啟動正式調查程序。

事件起因於酷玩樂團16日在美國麻州狐堡（Foxborough）Gillette體育場舉行的演唱會。表演期間現場播放的「親吻鏡頭」捕捉到一對男女在觀眾席上相擁，男方雙臂摟抱女方，女方則倚靠男方胸前。當兩人發現自己出現在大螢幕上時，女方驚訝地摀住臉並迅速轉身背對鏡頭，兩人隨後一同避開畫面。

酷玩樂團主唱馬汀（Chris Martin）當場打趣道，「他們要嘛是在搞婚外情，不然就是非常害羞。」

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

影片曝光數小時內，網友就辨認出畫面中的男方為Astronomer執行長拜倫，女方則是同公司的首席人資長凱波特（Kristin Cabot）。兩人皆為已婚身分，消息旋即在社群平台上爆紅。

《CNBC》報導，該段影片在X（原Twitter）、Instagram與TikTok等平台累積數百萬次觀看，並衍生出數千個迷因圖像與網路惡搞，戲稱這起事件為「親吻鏡頭效應」。

Astronomer為一家位於紐約的AI與資料分析公司，員工人數不到500人。過去相對低調的企業，如今因這起插曲成為社群焦點。公司聲明中也坦言，外界對品牌的看法「可能在一夜之間發生改變」，但強調「我們的商品與客戶服務始終如一，未曾改變」。

目前，公司由共同創辦人兼產品長德喬伊（Pete DeJoy）暫代執行長一職，並展開尋覓新任領導人的程序。