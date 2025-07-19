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社會 社會焦點 保障人權

母拋家同居小王拍婚紗　2子女見關鍵對話助攻父求償百萬

記者黃翊婷／台北報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與阿強（化名）發生婚外情，兩人不僅時常相約私會、互傳曖昧訊息，甚至早已拍攝婚紗、製作婚戒，且至少發生3次以上性行為，讓他無法接受，憤而決定對妻子提告求償100萬元。台北地院法官日前審理之後，判小美應賠償丈夫10萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲人夫控訴妻子小美與阿強發生婚外情，小美則反控丈夫的主張都不是事實。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，2006年時他曾目睹小美和阿強有不正當往來，於是要求兩人不要再聯繫，接著阿強就搬走了，沒想到去年4月間小美又打電話給阿強，兩人舊情復燃，之後便經常相約私會、互傳曖昧訊息，甚至早已拍攝婚紗、製作婚戒，兩人的對話紀錄也透露至少已經發生3次以上性行為，最後小美離家跑去和阿強同居，種種行為嚴重侵害他的配偶權，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，丈夫的主張均非事實，而且丈夫是透過搶奪手機的方式，非法取得手機內的訊息和照片當作證據，不僅害她受傷，也侵害到她的隱私權，那些東西應當沒有證據能力；再者，她和丈夫感情疏離，婚姻早已有名無實，阿強已經賠償35萬元了，她應當同免責任，扣減賠償金額。

不過，夫妻倆的子女證稱，手機是他們拿走並藏起來的，母親曾告知手機密碼及LINE密碼，所以他們知道怎麼解鎖，進而翻拍相關對話紀錄、照片，再傳給父親。

台北地院法官認為，由證人證詞可知，小美與阿強的對話紀錄和照片，都不是丈夫施以暴力奪取手機後取得的，而子女們是透過輸入密碼取得這些證據，手段尚屬和平，因此認定這些證據應當具有證據能力。

至於小美和阿強是否曾發生性行為，法官表示，兩人雖然互傳「我們要一起生活，做夫妻關係」、「你知道我在床上的淋漓盡致」、「因為我們見面的時間不多，跟你接觸愛愛」、「妳的胸部和身材都很美」等訊息，但無從得知兩人發生性行為的具體時間、地點、次數，人夫也沒有提出其他證據佐證，所以人夫這部分的主張，不予採信。

法官指出，阿強在對話紀錄中稱呼小美為「老婆」，兩人時常互相表達愛意、噓寒問暖，不僅多次透過語音或視訊通話，還曾多次相約見面，顯然已經超越一般朋友的關係，確實侵害到人夫的配偶權，經衡量雙方的狀況之後，最終裁定小美應賠償人夫10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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