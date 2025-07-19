Coldplay演唱會抓姦！　美媒驚爆「女HR也已婚」老公身分曝

▲ Coldplay演唱會成抓姦現場，女方爆出疑似也已婚。（圖／翻攝自X、LinkedIn）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國天團Coldplay（酷玩樂團）演唱會揭發美國資料軟體新創公司Astronomer已婚CEO安迪．拜倫（Andy Byron）偷吃人資主管克里斯汀．卡博特（Kristin Cabot），公司證實展開調查之際美媒爆料，卡博特似乎也是有夫之婦，與蘭姆酒公司Privateer Rum執行長安德魯．卡博特（Andrew Cabot）已婚多年，且5個月前才剛買下一棟220萬美元豪宅。

《紐約郵報》取得的房產紀錄顯示，現年52歲的克里斯汀婚前姓氏為斯塔內克（Stanek），至少自2023年起便和安德魯共同居住在新罕布夏州拉伊鎮同一地址，夫妻倆今年2月更以220萬美元購入一棟靠近大西洋海岸的4房2層樓住宅。兩人同姓且似乎共同擁有這棟房產，但該報尚無法證實結婚的確切時間與地點。

Astronomer HR chief Kristin Cabot appears to be married to CEO of Privateer Rum— and bought a house with him just five months ago: records https://t.co/3S5lzBQng1 pic.twitter.com/Gx9INUZACQ — New York Post (@nypost) July 18, 2025

安德魯現任麻州蘭姆酒製造商Privateer Rum執行長兼營運長，品牌廣告強調「透明、誠實與純粹」的企業理念，而克里斯汀自2020年9月起一直擔任該公司顧問委員會成員。本周社群媒體更流傳一張疑似卡博特夫妻與2名孩童的合照，引發對兩人家庭關係的揣測。

另據麻州法院紀錄，克里斯汀2018年與前夫桑比（Kenneth Thornby）申請離婚，2022年正式離婚。而拜倫的妻子梅根（Megan Kerrigan Byron）在丈夫爆出外遇後，已移除社群平台帳號的夫姓。

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

回顧這起事件，拜倫與克里斯汀在Coldplay演唱會上被Kiss Cam捕捉，一人急忙蹲下一人遮臉轉身，尷尬反映令主唱克里斯馬汀（Chris Martin）開玩笑打趣，「要不是他們在偷情，要不就是太害羞了」，影片瞬間在全球爆紅。

Astronomer公司董事會已啟動正式調查，18日透過聲明表示，「Astronomer始終致力於維護創立以來的核心價值與企業文化，人們期望我們的領導層在行為操守與承擔責任方面樹立標竿。董事會已對此事展開正式調查，我們很快將公布更多細節。」

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