Coldplay演唱會抓姦！　美媒驚爆「女HR也已婚」老公身分曝

▲ Coldplay演唱會成抓姦現場,女方爆出疑似也已婚。(圖/翻攝自X、LinkedIn)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國天團Coldplay(酷玩樂團)演唱會揭發美國資料軟體新創公司Astronomer已婚CEO安迪.拜倫(Andy Byron)偷吃人資主管克里斯汀.卡博特(Kristin Cabot),公司證實展開調查之際美媒爆料,卡博特似乎也是有夫之婦,與蘭姆酒公司Privateer Rum執行長安德魯.卡博特(Andrew Cabot)已婚多年,且5個月前才剛買下一棟220萬美元豪宅。

《紐約郵報》取得的房產紀錄顯示,現年52歲的克里斯汀婚前姓氏為斯塔內克(Stanek),至少自2023年起便和安德魯共同居住在新罕布夏州拉伊鎮同一地址,夫妻倆今年2月更以220萬美元購入一棟靠近大西洋海岸的4房2層樓住宅。兩人同姓且似乎共同擁有這棟房產,但該報尚無法證實結婚的確切時間與地點。

Astronomer HR chief Kristin Cabot appears to be married to CEO of Privateer Rum— and bought a house with him just five months ago: records https://t.co/3S5lzBQng1 pic.twitter.com/Gx9INUZACQ