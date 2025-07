抱小三看Coldplay演唱會　CEO恐賠「天價贍養費」！正宮臉書刪光

▲ Coldplay演唱會成抓姦現場。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國酷玩樂團(Coldplay)波士頓演唱會意外揭發美國資料軟體新創公司Astronomer已婚CEO安迪.拜倫(Andy Byron)及人資主管克里斯汀.卡博特(Kristin Cabot)不倫戀,拜倫妻子在事發後已刪除所有社群帳號。外媒估算,拜倫恐怕面臨12億台幣天價贍養費。

根據《紐約郵報》,拜倫妻子梅根.基里根(Megan Kerrigan)在丈夫偷情曝光後隨即移除Facebook帳號名稱中的夫姓,但在親友湧入留言為她加油打氣後,她於17日刪除Facebook和Instagram帳號。此前她的頁面還充滿全家福照片,包括登山旅行和孩子畢業典禮的溫馨合影。

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM