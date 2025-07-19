抱小三看Coldplay演唱會　CEO恐賠「天價贍養費」！正宮臉書刪光

▲ Coldplay演唱會成抓姦現場。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國酷玩樂團（Coldplay）波士頓演唱會意外揭發美國資料軟體新創公司Astronomer已婚CEO安迪．拜倫（Andy Byron）及人資主管克里斯汀．卡博特（Kristin Cabot）不倫戀，拜倫妻子在事發後已刪除所有社群帳號。外媒估算，拜倫恐怕面臨12億台幣天價贍養費。

根據《紐約郵報》，拜倫妻子梅根．基里根（Megan Kerrigan）在丈夫偷情曝光後隨即移除Facebook帳號名稱中的夫姓，但在親友湧入留言為她加油打氣後，她於17日刪除Facebook和Instagram帳號。此前她的頁面還充滿全家福照片，包括登山旅行和孩子畢業典禮的溫馨合影。

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

《每日郵報》分析，這起外遇風波恐怕重創拜倫的財富，他的身價估計約4億台幣，並持有市值400億台幣的Astronomer公司5%股權，財產估計約24億。若和妻子走上離婚一途，可能面臨約12億台幣的贍養費官司。

而56歲的卡博特去年10月加入公司擔任人資總監，年薪推估約2000萬台幣，當時拜倫還曾公開大讚她的「卓越領導力」。Astronomer董事會對此已啟動正式調查，18日聲明強調，「領導層須在行為與責任上樹立標竿」。