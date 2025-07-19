豪雨炸裂「台鐵軌道成河道」　瑞源＝關山路線不通

▲台鐵關山路段淹水，圖非事件路段。（示意圖／資料畫面）

記者李姿慧／台北報導

薇帕颱風挾帶豪雨狂灌東半部，台鐵瑞源＝關山間水淹軌道，路線不通停駛，台鐵已啟動公路接駁。

台鐵公告，受到薇帕颱風豪雨影響，瑞源到關山間水淹軌面，即起路線暫停不通，受影響車站包括關山站、瑞和站、瑞源站。

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由於瑞源到關山水淹軌道，初判路基尚未流失，台鐵公司通報，今下午17時13分瑞源=關山間水淹軌面，即時起暫停行駛，已通知工務單位前往查看，17時40分已啟動公路接駁。