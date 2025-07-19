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台電嘉義區民生用電全復電！　36萬戶穩定供電

▲▼ 連日搶修獲成果 民生用電全復電台電嘉義感謝鄉親支持與體諒 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲▼ 台電連日搶修獲成果，嘉義區處民生用電全復電，感謝鄉親支持與體諒 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導


歷經風災後14日持續搶修，嘉義地區今（19）日晚間8點民生用電終全數完成復電。台電嘉義區處表示，自丹娜絲颱風造成區域大規模停電以來，嘉義累計曾停電用戶逾36萬戶，為史上罕見電力災情，經動員全台資源、日夜搶修，今晚終於完成最後一戶送電任務，讓嘉義全面重返穩定供電。

▲▼ 連日搶修獲成果 民生用電全復電台電嘉義感謝鄉親支持與體諒 。（圖／台電嘉義區處提供）

本次搶修任務歷時多日，初期面對大量倒斷電桿、主幹線斷裂及設備損壞等嚴重災損，後期則轉入低壓線、接戶線及個別用戶案場復電階段。嘉義區處除依「分段、分工、同步」策略持續推進，也配合實際狀況機動調度人力與機具，確保進度不間斷。

台電嘉義再次提醒民眾，若家中電力仍未恢復，可能是因自備電桿毀損、電表表箱破損脫落、屋內線受損等部分，須由用戶自行聯繫合格承裝業者協助修復，方可恢復正常用電。此外，若房屋有倒塌或曾浸水，務必確認總電源已關閉，並待電器設備乾燥且確認安全後再行使用。如有疑慮，建議洽詢合格電氣技術人員協助詳細檢查安裝妥後，通知本公司派員檢視封印恢復供電，切勿自行操作，以維用電安全。

民眾如發現路旁有未清運之廢棄電纜、電桿或裝置物等，或發現有電線掉落、電桿傾斜等情況，請勿靠近或撿拾，並立即通報台電1911客服專線或當地政府機關處理。

目前丹娜斯颱風期間通報停電之用戶皆已復電，惟部分用戶因房屋毀損及內線受損（含自備桿倒塌）或無人在家，以致無法復電完成或確認復電情形之零星用戶，將持續配合用戶及村里長來恢復供電。若民眾有尚未復電情形，請利用台電「1911」客服專線，告知客服人員您停電的住址及聯絡方式，台電搶修人員會儘快為您恢復供電。

▲▼ 連日搶修獲成果 民生用電全復電台電嘉義感謝鄉親支持與體諒 。（圖／台電嘉義區處提供）


台電嘉義區處表示，此次復電工作是一場不容鬆懈的長期戰，不僅考驗搶修人員的體力與技術，更仰賴團隊默契與全體動員。感謝全體參與搶修人員堅守崗位，特別是離鄉背井趕赴嘉義支援人員，更感謝鄉親的包容、理解與支持。最後一戶送電完成，象徵復原之路邁入下一階段。此前為加速復電而就近引接電源，台電也將留下部分工班，持續清理災後殘存未修復的電力設施，維護電力系統安全無虞。

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