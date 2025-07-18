Coldplay演唱會變偷情現場！女方入職半年多　CEO大讚完美人選

▲兩人被拍到瞬間超慌張。（圖／翻攝自微博）

記者詹雅婷／綜合報導

英國天團Coldplay（酷玩樂團）在美國開演唱會期間，現場鏡頭意外拍到一對男女的不倫戀，男方是軟體公司Astronomer的已婚CEO安迪拜倫（Andy Byron），女方身分也曝光，是同公司人事總監克里斯汀卡博特（Kristin Cabot），她2024年11月才入職，且安迪拜倫曾大力稱讚她。

紐約郵報報導，在克里斯汀卡博特入職Astronomer的時候，也就是兩人被拍到親密擁抱畫面的前幾個月，安迪拜倫曾稱讚克里斯汀卡博特是一名實力備受肯定的領導者，「克里斯汀卡博特在人才管理、員工參與度、擴展企業人力資源策略方面擁有出色表現與深厚專業，這些對於我們高速成長發展的過程至關重要」。

▲安迪拜倫曾大力稱讚克里斯汀卡博特。（圖／翻攝自Bain Capital Ventures）

安迪拜倫還說，克里斯汀卡博特過去曾在多家正處於成長階段的公司任職，經驗豐富，且她對打造多元合作職場環境抱持熱情，這也正是Astronomer所尋求的完美人選。

克里斯汀卡博特才入職半年多，就與安迪拜倫一起看演唱會，且安迪拜倫還從背後擁抱克里斯汀，兩人隨著音樂擺動互動親密，明顯超出一般同事界線。另外，演唱會當天與2人同行的艾萊莎也成為焦點，她2015年加入Astronomer，在上周被克里斯汀卡博特升為人事副總監；她在演唱會上露出尷尬表情，讓外界猜測她可能早已知情此事。

安迪拜倫自2023年7月起接掌軟體公司Astronomer，公司估值超過10億美元（約台幣294億元），安迪妻子梅根育有兩個孩子，她的臉書遭大量網友留言灌爆。

▼人事總監克里斯汀卡博特2024年11月才入職 。（圖／翻攝自Astronomer網站）