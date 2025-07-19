仲夏寶島號再度光臨富里！風雨難阻遊客　市集熱銷搶購一空

▲台鐵仲夏寶島號19日展開第二場次行程，於中午時段再度停靠台鐵富里站。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵「2025仲夏寶島號」19日展開第二場次行程，於中午時段再度停靠台鐵富里站，儘管受颱風外圍環流影響，當地風雨交加，但仍無阻旅客熱情，大批遊客在短短40分鐘的停靠時間內湧入市集，掀起一波搶購熱潮。

台鐵花蓮運務段副段長吳佳陽親臨現場感受地方的熱情接待。富里鄉公所特別於車站旁舉辦「富里農特產品市集」，邀集在地小農與特色攤商共襄盛舉，展售富里米、芋頭粿、各式客家美食、富里鄉農會伴手禮等風味十足的農產與小吃，現場亦有幾近失傳的在地手工藝品——傳統手工斗笠展售，整體內容豐富多元，深具地方特色。

▲▼大批遊客在短短40分鐘的停靠時間內湧入市集，掀起搶購熱潮。

雖然天候不穩、時雨時歇，卻澆不熄旅客採購熱情，許多攤商在短時間內即銷售一空，場面熱絡，讓現場氣氛十分火熱，展現富里堅強的接待能量與地方魅力。

鄉長江東成表示，感謝遊客不畏風雨仍熱情參與，也感謝攤商努力備貨、在短時間內展現銷售實力。富里是一處兼具自然風景與農產魅力的純樸鄉鎮，歡迎更多朋友親自走訪感受。

2025仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273牽引莒光號列車，行駛玉里至台東段，是鐵道迷與旅遊愛好者夏季最期待的鐵道盛事。

下一場也是最後一場停靠富里站的日期為8月2日（六）上午11:23至12:03，僅此一場，錯過就要等明年！全台旅客把握機會，一起來富里體驗風土人情與鐵道之美。

