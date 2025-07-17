餵牛吃牛肉乾！　陸客用「登山杖敲牛屁股」…遭牛群狂踩反擊

記者廖翊慈／綜合報導

山西忻州五台山景區近日有遊客餵景區的牛群吃「牛肉乾」，甚至還做出騎牛、用登山杖狂敲牛的屁股等不良行為，導致牛群忍無可忍，反制該群遊客，並將登山杖踩斷。景區工作人員對此回應，是遊客素質道德問題，牛沒有問題。

▲陸客用登山杖敲牛屁股。（圖／翻攝自微博，上同）

據《紅星新聞》報導，五台山工作人員回應此事，表示被踩踏的人沒事，「有一個遊客，他餵那個牛牛肉乾，然後牛把他的那個登山杖給踩斷了，還有一個是，他們拿那個登山杖一直敲打牛的屁股，所以牛才最後反擊的。」

▲沒素質的陸客騎牛。（圖／翻攝自微博）

工作人員還表示，「牛常年住在山上，一般是不會攻擊人的，牛是有靈性的動物，其實這都是遊客個人素質的問題，我們也會聯絡相關部門，溝通處理這類事件。」

▲陸客慘遭牛群圍攻。（圖／翻攝自微博，上同）

相關影片引起網友熱議，「只有我覺得結局很舒服嗎」、「確實活該，這還是人做的事？給牛吃牛肉乾」、「動物溫馴不是作怪的理由」、「自作自受啊」、「能讓牛這樣，太少見了！真是把牛惹急了」、「正常的牛都是有靈性的動物，你能給牛氣成這樣，你也是牛逼」、「這是多欠扁啊！牛牛反擊得好」。

據公開資料介紹，五台山位於山西忻州市五台縣東北部，因由五座山峰環抱而成，故稱「五台山」。 2007年，五台山被評為國家AAAAA級旅遊景區。 2009年6月，五台山被列入世界文化遺產。

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