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美退將：漢光演習應進階　納入美軍整合台美雙邊訓練

▲▼台灣,漢光演習,HIMARS,海馬斯多管火箭,海馬斯,M142 。（圖／路透）

▲史上最長漢光演習落幕，不但多項最新武器亮相，軍方也調整戰術及整備。（圖／路透）

文／中央社

國軍年度漢光演習落幕，美國退役海軍少將蒙哥馬利今天接受中央社專訪表示，台灣必須調整現役與後備兵力的平衡，這次動員大量後備軍人參與，是很好的起點。他也呼籲，漢光演習應逐步走向雙邊演習，納入美軍進行整合訓練。

「漢光41號」演習實兵演練18日結束，國軍官兵連續10天9夜投入高強度、長時間訓練，整合新式武器，建構重層縱深的防禦體系。這次演習時間為史上最長，並加入中國對台展開灰色地帶襲擾應處演練，還召集2萬2000名後備軍人參與實兵演練，其中陸軍步兵206旅全旅動員。

▲▼漢光41號演習實兵演練Day6，憲兵運用台北捷運演練兵力、物資轉用。（圖／軍聞社提供）

▲漢光41號演習主攻實兵演練。圖為憲兵運用台北捷運演練兵力、物資轉用。（圖／軍聞社提供）

現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員的蒙哥馬利（Mark Montgomery）接受中央社記者專訪表示，這是一場「很棒」的演習，台灣軍隊進行實戰化訓練至關重要。

他並指出，對台灣而言，如何更有效運用後備軍人是一項關鍵議題，台灣必須調整現役與後備兵力的平衡，這次有超過2萬名後備軍人參與漢光演習，「是很好的起點」。

不過，蒙哥馬利仍有些擔憂。他說，儘管美方派出觀察員在場，漢光仍是台灣單方面進行的演習。雖然台灣和美國都不希望和中國交戰，但如果真的走到那一步，戰爭需要雙邊或多邊合作，不會是台灣單獨對抗中國共產黨。

因此，他呼籲，漢光演習應逐步走向雙邊演習，納入美國海軍、空軍及陸軍人員進行整合訓練，美國國會於2023年通過的「台灣強化韌性法案」就已指示美國國防部增加與台軍的聯合演訓次數。他認為，漢光演習很適合做這樣的訓練。

蒙哥馬利指出，美國和台灣不應因為擔心激怒中國而裹足不前，而是應該盡可能推動台美「協同作戰能力」（interoperability），「我們越早做到這點，就越早能有效嚇阻中共做出任何愚蠢的行動。」

▲▼漢光41號演習實兵演練第7天，陸軍269旅上午在新北八里實施「縱深防禦」實兵演練。（圖／軍聞社提供）

▲漢光41號演習實施「縱深防禦」實兵演練。（圖／軍聞社提供）

同時，他認為，在川普政府之下，如果中共企圖以脅迫手段對台統一或迫使台灣放棄任何形式的獨立或主權，相信美國將會介入。就他看來，川普政府明白，台灣攸關美國國家安全利益，一旦台灣失去獨立性，將對美國經濟安全及國安造成長遠的損害。

至於台灣國防預算的部分，蒙哥馬利表示，今年提升到3%已足夠，到賴政府任期結束之前，5%會是一個不錯的目標。

關注台灣國防議題的蒙哥馬利經常造訪台灣，他預計7月底再度訪台，期間將與「科技、民主與社會研究中心」一起進行兵推，模擬以能源為基礎、結合網路攻擊的經濟戰爭，探討台灣電網的脆弱性、如何協助台灣防止解放軍或中國海警干擾物資進口等議題。

他指出，台灣面臨最危險的情境是中共跨越台灣海峽的入侵行動或大規模封鎖，但最有可能發生的情境則是中國持續加大對台施壓，包括金融、能源及通訊方面的壓力，以及提升網路攻擊、假訊息、影響力作戰，這些手段都是為了瓦解台灣民眾的意志。

▲▼漢光41號演習實兵演練第6天執行「海軍防禦性布雷操演」，總統賴清德親臨視導。（圖／翻攝自國防部直播）

▲漢光41號演習實兵演練「海軍防禦性布雷操演」。（圖／翻攝自國防部直播）

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