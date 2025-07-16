賴清德感謝台電人員努力修復電力　「也希望在野能正視台電辛勞」

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（16日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，這段時間以來，大家都看到許多台電人員跨區支援，夜以繼日，不辭辛勞地修復電力的畫面，甚至到了深夜才能草草用餐，他也實地了解台電恢復供電的進度，對於台電的努力，非常感動、也非常感謝，也希望在野能正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電。

據轉述，賴清德致詞時表示，7月是國家團結月，今年的「漢光41號演習」，國軍從上週三開始，展開為期10天9夜的實戰化演訓，但在演習開始的前夕，因丹娜絲颱風襲台，強風暴雨造成中南部地區嚴重的災情。在演訓與救災並行的原則下，國軍依地方政府需求，編組可用人力、調度機具設備，支援救災和災後復原的工作。

賴清德坦言，當他到地方了解災情，看到國軍竭盡全力，幫忙道路疏通與落果清理，協助受災民眾解決各項困難，展現軍民合作韌性。感謝大家，感謝全體國軍，大家辛苦了。這次颱風吹壞了全台近2500支電桿，以及3座高壓電塔，讓雲嘉南地區的電力設施受到嚴重衝擊，總共有90幾萬戶因此停電。

賴清德表示，這段時間以來，大家不論是在網路上，還是從新聞報導，都看到許多台電人員跨區支援，夜以繼日，不辭辛勞地修復電力的畫面，甚至到了深夜才能草草用餐，他也實地了解台電恢復供電的進度，對台電的努力，非常感動、也非常感謝。

賴清德指出，昨天台電一名同仁在嘉義修復電網時遭電擊，大家都感到非常不捨，稍早已前往台南柳營奇美醫院訪視，希望他早日康復，也感謝醫院全體同仁全力搶救，也希望在野能正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電。

另外，針對民眾的風災損失，感謝行政院卓榮泰院長已提出，「丹娜絲颱風災害救助事項」專案。要以「從優、從速、從寬、從簡」的原則，進行災損認定與補助，減輕民眾負擔。對於所有投入復原工作的第一線工作人員，要再次表達感謝，也請大家務必注意安全。政府與救災人員一定會竭盡所能，讓民眾早日恢復正常生活。

漢光演習部分，賴清德表示，此外，今年的「漢光41號演習」，特別採取無劇本的大規模實戰化演練，並動員2.2萬名後備軍人，強化臨戰應變能力。而在「漢光41號演習」期間，「2025城鎮韌性演習」也正在進行，透過軍民協力，提升台灣的全社會防衛韌性。

賴清德強調，國家團結月就是希望透過實際演練，讓台灣社會深植「有準備，更安全」的意識，全民防衛才能發揮最大力量。無論是面對大自然的災害，還是區域安全的情勢，大家都應該團結一致，不分朝野黨派，中央與地方一條心，共同面對各項挑戰。

