漢光模擬敵軍登陸交戰　陸軍206旅+後備部隊演練作戰計畫

▲陸軍步兵206旅步4營步2連實施作戰計畫演練，模擬遭遇敵軍部隊襲擾，實施防禦射擊。（圖／陸軍六軍團第三作戰區提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國軍漢光第41號演習進入第7天，15日實施動員部隊作戰計畫演練，演練重點在於敵軍於灘岸登陸，陸軍步兵206旅步4營步2連模擬當前應急作戰階段，與打擊部隊實施交戰演練，後備部隊沿重要幹道及支線一帶，防止敵小部隊襲擾及阻滯敵軍行動，以確保我守備任務順利執行。

▲陸軍步兵206旅步4營步2連實施作戰計畫演練，模擬敵軍部隊侵擾進行防禦射擊。（圖／陸軍六軍團第三作戰區提供）

六軍團第三作戰區指出，陸軍步兵206旅步4營步2連部分兵力模擬敵軍於於灘岸登陸後，我軍於陣地內進行警戒，接獲敵小部隊襲擾狀況，各班即進入戰鬥位置並對敵軍實施射擊；過程中模擬官兵中彈狀況，透過各伍交互掩護，前往接替射擊陣地，並同步對傷患實施止血等戰傷救護，驗證應變處置作為，確保守備區域安全。

▲陸軍步兵206旅步4營步2連幹部於演練前說明作戰任務，確保各班長熟悉戰術位置。（第三作戰區提供）

演練過程中，在連隊幹部實戰化指導下，後備召員們在烈日下汗水淋漓，面對各種突發狀況命令下達時沉著應對，變換各種戰鬥姿勢及隱掩蔽，展現專長複訓及臨戰訓練成效外，也展現後備軍人捍衛國家安全的信念，強化整體防衛戰力。