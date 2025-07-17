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英媒：今年漢光演習「更貼近民眾」　時間更久情境更擬真

▲馬公機場上演反機降實兵操演。（圖／第一作戰區提供）

▲英媒報導漢光演習稱「台灣軍方將防範中國入侵帶到百姓家門口」。（示意圖／第一作戰區提供）

記者趙蔡州／綜合報導

國軍「漢光41號演習」實兵演練9日開始至今已邁入第8天。英國《金融時報》指出，這次演習時間不但是過往的2倍，還將重點聚焦在防禦人口密度較高的城市地區，除了讓演習的情境更加貼近真實外，也讓民眾提高對於戰爭的危機意識。

根據金融時報（Financial Times）近日以「台灣軍方將防範中國入侵帶到百姓家門口」為題報導台灣的漢光41號演習，隨著中國過去10年來在台海周邊軍演的規模、範圍日益擴大，尤其2022年俄烏戰爭爆發後，台灣政府開始加強國防能力，除了自製潛艇、對美軍購外，軍隊演習規模也不斷擴大。

報導指出，台灣軍方去年的漢光演習已開始進行無劇本的實戰化演練，今年考量敵情威脅，更做出相當多項的創舉，包含將演習延長至10天，是過往漢光演習的2倍，首度把大眾運輸體系納入用兵規劃，召集加入演習的後備軍人數也是歷年最多。

這次演習也不再只是模擬「灘岸殲敵」，而是將重點聚焦在防禦高密度城市、都會區等更真實的情境，例如模擬解放軍成功登陸後，台灣軍隊在城鎮展開防禦，戰爭進入持久戰，有大量戰車、軍用卡車、機動飛彈發射器在城市街道內穿梭，超市也被當作避難所，演習過程更加貼近台灣民眾。

演習過程中也發生許多涉及軍用車輛的車禍事故，例如有自走砲在住宅區巷弄內撞毀4輛民用車輛，戰車在馬路上撞凹休旅車等。儘管如此，台灣民眾大多仍保持耐心，一名被自走砲撞壞汽車的汽車車主說，她明白軍隊有訓練的必要，而且台灣的街道確實太狹窄了。

一名外國軍事觀察員指出，這些事故凸顯了台灣城市地形的複雜性，一旦戰事進入城鎮，對於入侵者來說會是一場惡夢，不過前提是守方部隊必須先精通如何運用這種地形。一名台灣軍方高階軍官則說，若中國入侵，首先應該會破壞他們的通訊系統，因此必須訓練部隊在「與上級切斷聯繫」的情況下作戰。

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