學生上下課接送區藏陷阱！有條件臨停卻標示不清　議員要求改善

▲台北市議員詹為元。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市目前有9所學校周邊道路設置「家長接送智慧停車柱」，盼藉此降低違停狀況發生。但北市議員詹為元發現，這些停車格其實在停車逾15分鐘後會啟動科技執法，直接開罰，讓不知情的家長因此被開罰單；也有家長因為不敢停，乾脆違停，反而加劇校園周邊的違停亂象。對此，北市停管處表示，將會加強告示。

北市議員詹為元指出，台北市內有9處學校周邊設置家長接送智慧停車柱，原本目的是希望降低違停情況，但這些車格在特定時段會啟動科技執法，違停就會直接開罰。

詹為元調閱平均每月各學校開單件數資料發現，濱江國小19件、螢橋國小40件、石牌國小0件、麗山國小3件、五常國小17件、西門國小45件、和平國小9件、大安國小0件、私立再興學校0件。從數字看得出來，有些學校的開罰件數異常高，等於每天平均就會有1到2位家長被開單，且多集中在上下學尖峰時段。

「但明明就有公告為什麼還是有這麼多人被罰？」經詹為元深入了解後發現，關鍵在於，這些停車格的牌面其實是寫「禁止在上下學時間停車」，但實際運作有規劃15分鐘的緩衝時間，家長可以在上下學時段短暫停靠接送孩子。但這「15分鐘可停」的彈性根本沒在牌面上標示清楚，牌面上只有「禁止停車」四個大字，家長根本不知道可以短暫停，也不知道超過15分鐘會被拍照開單。

詹為元說，許多家長看到牌面寫著「上下學時間禁止停車」，擔心一停進格子就直接被罰，乾脆違停在紅線、黃線或路口，結果反而加劇周邊違停亂象，完全背離設立智慧車柱的初衷。另外，也有家長停進格子，卻不知道執法其實有15分鐘緩衝時間，結果超過時間就被開單，導致人心惶惶，無所適從。

詹為元要求市府不能再放任這種「資訊不透明」，坑殺守法家長，應儘速把停車牌面修改清楚，將「上下學時段可停15分鐘」明確公告，讓家長知道可以合法使用、也知道超時會被取締。

對此，停管處營運科長李杰儒表示，確實有部分國小外的家長接送區改為臨時停車格位後，停車牌面標示不清楚，也有部分停車格直接將「限停15分鐘」的警示語直接畫在地上，後續會持續研究是否仍有更顯目的提醒方式，也會將加強牌面告示，以維民眾停車權益。