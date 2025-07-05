聯結車違停霸佔8成車道！害女騎士撞上癱瘓　判賠453萬

▲高雄聯結車因違停佔據8成車道，害女騎士直接撞上癱瘓。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名貨運公司余姓聯結車駕駛，3年前在高雄市前鎮區大華一路違規停車，將聯結車的子車直接停在路上，佔據大半車道，造成一名女機車騎士視線不良、閃避不及，當場撞上後重傷送醫，女騎士經搶救雖保住性命，但右下肢嚴重癱瘓，永久失能。法院審理時，貨運公司和司機都認為女騎士騎太快才會撞上，也有肇責，但法官認為司機與貨運公司須負較大的責任，因此判賠453萬元。

判決指出，車禍事故發生在2021年4月15日傍晚約6點，當時余姓司機駕駛聯結車行經大華一路，因欲進入加工區辦理入場手續，先將後方子車卸下暫停在車道，之後再以母車返回銜接。然而，子車停放位置嚴重阻礙通行，約占車道面積8成。

事發時，張姓女騎士行經該路段，受限於光線昏暗及視線受阻，煞車不及，連人帶車直接撞上，導致多處骨折及氣胸，經長期治療後仍留下嚴重坐骨神經損傷，右下肢功能喪失，醫師診斷已無恢復可能。

事後，張女對余男提出刑事與民事責任追究，刑事部分，法院認定余男過失致人重傷，判處5月徒刑定讞。民事求償方面，張女主張損失共計688萬餘元，但余男及其任職貨運公司始終否認責任，堅稱事故是因對方超速所致。

經調閱行車紀錄器與相關證據，法院認定，肇事原因與違規停放子車直接相關，且未設置明顯警示。依據勞動能力減損39%及醫療費用計算，判決余男與貨運公司須賠償453萬元，全案可上訴。