車被拖吊好氣！　駕駛硬開走拖行管理員辯：我理智斷線

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿強（化名）去年9月間因不滿自己的愛車遭拖吊，竟在未依規定繳納罰鍰、辦理領車手續之下，強行將車子開出拖吊場，害管理員A男遭拖行甩飛受傷。雖然阿強聲稱當時是因為自己理智斷線，事後也很後悔，但還是被高雄地院法官依犯強制罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲阿強硬將車子開出拖吊場，導致管理員A男受傷。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿強去年9月間因不滿自己的小客車遭拖吊，竟在未依規定繳交拖吊罰鍰及辦理領車手續之下，跑到拖吊場將車子開走；管理員A男見狀立刻上前攔阻，沒想到阿強並未停車，反而加速前進，導致A男遭車輛拖行並甩飛至地上翻滾，造成右側手肘擦挫傷、右側踝部擦挫傷、右側肩膀挫傷。

阿強到案之後辯稱，當時他只想趕快離開，不知道A男是管理員，A男有拉車門的手把並要求停車，但他就是理智斷線了，只想要離開，後來也感到很後悔，事後已經與A男達成和解。

然而，高雄地院法官認為，阿強自己也坦承當時尚未完成領車手續，A男有拉車門手把要求停車，可見他應當知道當時還不可以任意將車子駛離拖吊場，卻還是無視A男阻攔，持續加速駛離，進而導致A男受傷，妨害到A男的行動自由權利，主觀上具有強制犯意，最終仍依犯強制罪，判處他拘役50日，得意科罰金5萬元，全案仍可上訴。