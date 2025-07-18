嘉縣風災重建工作　消防、百工修繕利他協會、慈濟志工協力重建家園

▲▼ 嘉縣風災肆虐 消防弟兄、百工修繕利他協會、慈濟投入重建家園。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣多處地區因中颱丹娜絲肆虐滿目瘡痍，多處房屋受損、電力中斷、路樹傾倒，嘉縣義消、百工修繕利他協會以及慈濟三個系統全力投入重建，慈濟啟動受災地區屋損修繕行動，布袋沿海也由警義消弟兄結合嘉義縣水上救生協會志工展開大規模清理行動，拉起帆布為破損的屋子暫時遮風避雨，縣長翁章梁昨17日先後前往關心，力拼鄉親盡早恢復正常生活。

慈濟總志業中心副總執行長林碧玉、營建處主任張正助及公傳處主任林弘展17日南下展開修繕行動，第一站從嘉義縣水上鄉受損的民宅開始，優先處理關乎居住安全的結構損壞。林碧玉說，受災民眾居住的安全問題將列為首要處理事項，先由專業團隊評估後，採取直接、適當、安全方式，為受災戶建造安全住所。

嘉義縣消防局第一時間整合人力與資源，投入第一線支援，今上午由第二大隊大隊長蔡朝全率領所屬警義消弟兄，結合水上救生協會志工，共計30人組成復原任務小組，進駐布袋鎮災區展開清理行動，翁章梁送上物資銀行即時物資箱關懷受災屋主邱先生，沿途查看復原進度，慰問參與清理工作的消防弟兄與志工，包括布袋鎮長蔡瑋傑、消防局長蔡建安、慈協理事長呂文正都在場。

翁章梁表示，這次風災很多人的屋頂受損，針對經濟困難無力修繕的民眾，我們先以帆布臨時遮風避雨，嘉義縣有義消、百工修繕利他協會以及慈濟三個系統全力投入重建，社會局媒介了28個單位供鄉鎮市公所修繕房屋，帆布只是臨時措施，我們與慈濟討論，他們也同意出動工程單位，協助真的無力、經濟有困難的人修繕環境。