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絕命終結站！　男戴金屬項鍊闖MRI室「遭機器吸入」慘死

▲▼MRI,核磁共振造影。（圖／CFP）

▲ 男子違反規定強行闖入MRI室，不幸慘死。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約長島發生一起恐怖事件，一名61歲男子16日陪同親屬進行核磁共振（MRI）檢查時，違反醫護人員指示闖入掃描室，因頸部配戴金屬項鍊，當場遭機器強大磁力吸入，傷重不幸身亡。

綜合《美聯社》等美媒，這起意外發生於紐約韋斯特伯里（Westbury）的拿索開放式核磁共振中心（Nassau Open MRI），死者並非病患本人，而是陪同家屬前來。據目擊者向CBS透露，男子原先被要求留在掃描室外等候，但因聽見親屬在檢查過程中痛苦喊叫，不顧醫護阻止闖入正在進行掃描的MRI室內。

警方說明，這名男子頸部配戴一條大型金屬項鍊，因強大磁力當場被吸進機器中，導致醫療事故，緊急送往當地一間醫院，最終仍因傷勢過重，於17日下午宣告不治。

北岸大學醫院醫師蘇德（Payal Sud）分析可能的死因指出，「如果是纏繞在頸部的項鍊，可以想像的是可能發生各種勒頸性傷害，包括窒息和頸椎損傷。」

根據美國國家生物醫學影像與生物工程研究所，MRI設備「利用強大磁場」，對鐵製品、部分鋼材及其他磁性物質會產生極強的吸力，「足以將輪椅甩過整個房間」。因此患者在接受掃描前，醫護人員通常會要求取下所有金屬飾品及物品。

警方未對外公布死者身分，僅稱目前仍在調查事故詳細經過，但已排除刑事案件可能性。

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