陷三階罷免危機　林思銘要「戰到最後一刻」：絕不讓獨裁者破壞民主

▲國民黨立委林思銘回應罷免案進入三階投票。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會今（18日）審查通過國民黨立委林思銘、江啟臣、羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、罷免案等罷免案，並宣布將與藍委馬文君、游灝罷免案於8月23日一同舉行投票。對此，林思銘回應，這場罷免的性質，就是執政的民進黨在立委選舉，國會席次未過半後，企圖翻桌，漠視民意，惡意報復的政治操作。林也強調，面對惡罷，他會戰到最後一刻，絕不讓獨裁者破壞民主的價值。

林思銘表示，自他當選第十屆立委以來，依法監督、專業問政，多次獲評鑑為優秀立委的表彰，更在本屆連續兩個會期，獲評優良與特優立委，不僅為新竹縣爭取100億以上各項建設經費，更力拼《財劃法》修法，而在三讀通過後，新竹縣未來每年可多獲得185億元統籌分配稅款的挹注。

林思銘說，他政績公開透明，認真努力，問心無愧，但罷免團體與側翼勢力卻聯手蓄意炒作，長期透過「社群謠言」、「片面剪接」與「文宣廣告」，散播包括不實的預算凍刪金額、護航毒品、欠稅不繳、超貸、舔共抹紅等子虛烏有的不實指控，進行粗暴的人身攻擊，混淆視聽，誤導民眾。

林思銘指出，罷團在二階連署合計送件2萬6431份，其中有5082份不合規定，包含重複連署、具原住民身分、年齡及居住期間不符法定等狀況，不足法定門檻份數；罷團公然以這樣高比例的不合格份數灌水送件，但中選會視而不見並一再放水，放任罷團在送件後仍可持續收連署書，根本就是讓公平正義蕩然無存。

林思銘也指，此次罷團補件3396份，仍然有高達633份不合規定，除了延續操作二階送件時的重複連署、連署人為提議人、年齡及居住期間不符法定的情狀外，更出現死亡連署的狀況，罷團這樣目無法紀的胡作非為，相信鄉親都看在眼裡，是非曲直自有公論，「我絕對不會被打敗」。