　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

立委大罷免檢舉賄選也有獎金　法務部：最高1千萬最少50萬

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署成立「查察妨害罷免執行小組」，檢察長王俊力(右四)主持揭牌儀式。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨24位立委與民眾黨新竹市長高虹安的罷免案，將在本月（7月）26日周六投開票，相關轄區地檢署紛紛揭牌「查察妨害罷免執行小組」，嚴防各類妨害投票行為，至於檢舉罷免投票涉及賄選的獎金怎麼算。法務部表示，比照選舉投票，檢舉罷免涉及賄選屬實，每件獎金最高1000萬元、最低50萬元。

法務部主管的《鼓勵檢舉妨害選舉要點》，依被查獲賄選的對象訂有不同檢舉獎金，最高為總統、副總統候選人被查獲賄選，每件檢舉獎金1500萬元，其次為立委、直轄市長、立院正副院長或直轄市議會正副議長候選人賄選，每件檢舉獎金1000萬元。

而直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議會正副議長候選人涉賄選，每件檢舉獎金500萬元，其餘公職候選人賄選案，每件檢舉獎金各50萬元到100萬元。選將本人以外之人涉賄選，若為選將的配偶、特定親等血親姻親，或競選辦事處負責人，每件檢舉獎金100萬元，樁腳等角色則是50萬元。

▲▼新北檢查察罷免小組揭牌，檢察長郭永發(右二)。（圖／新北檢提供）

▲新北地檢署檢察長郭永發(右二)，指示專責檢察官於罷免投票日進駐轄內分局。（圖／新北檢提供）

法務部表示，《選舉要點》檢舉的賄選，包含「選舉」與「罷免」，因《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》所稱的賄選，都是對「有投票權人」所為。

本次大罷免提議、連署期間，第1線執法人員常被詢問檢舉罷免投票涉及賄選的獎金怎麼算，因《選舉要點》欠缺明確文字適用選舉投票，偶有不知如何回答的困擾，法務部前述說明，證實若能成功檢舉罷免涉及賄選，也有機會取得同額獎金。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲士林地檢署檢察長張云綺（左5）率主任檢察官為查察妨害罷免小組揭牌。（圖／士檢提供）

此外，《選舉要點》也對賄選以外的妨害投票情形提供檢舉獎金，例如違反《國家安全法》、《反滲透法》替境外敵對勢力介入選舉罷免，依情節輕重，每件有機會領取100萬元以上、2000萬元以下檢舉獎金，而利用賭盤操弄投票結果，每件檢舉獎金5萬元以上、500萬元以下。

至於暴力介選、散布假訊息與耳語造謠等所謂的「奧步」，法務部表示可能有刑責，但檢舉沒獎金，不過相關地檢署「查察妨害罷免執行小組」仍列為嚴防對象，呼籲民眾若有情資，請撥打0800-024-099(撥通後請按4)專線檢舉，包括台北地檢署與新北地檢署，均排定檢察事務官專責接聽，以利受理調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「清純歌手」突瘋狂蹭牆！驚爆性愛成癮染病　代表作很多人翻唱
北海道熊咬死送報員！DNA結果：4年前就咬死人
愛莉莎莎「正式搬回老家住」！　親揭背後原因
教育部再轟台師大「論理不明」　要求2周內決議懲處周台英
青龍系列獎／潤娥紅毯往後慘摔出大事！
Coldplay演唱會抓姦不倫！已婚CEO被爆性格惡毒…小三

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

這種話也敢講！狂男call 110嗆「開車衝撞總統府」...下場出爐

被懷疑寄信恐嚇女議員！士林男遭拘提　事後衝派出所放炮報復

黑幫北檢前砍人太囂張！警斷幕後金流抄簽賭網站　大咖組頭落網

立委大罷免檢舉賄選也有獎金　法務部：最高1千萬最少50萬

快訊／樹林堤外道路自小客撞機車　男騎士滿臉血命危送醫

獨／12罪坐牢13年！他夜市淚洗「洋蔥」愛玉　向病老雙親懺悔贖罪

南方澳斷橋奪6命爆橋樑檢測造假　土木專家陳明正判刑1年半定讞

立委罷免投票召開策略會議　桃園檢警調廉全力動員發揮辦案能量

快訊／槍擊鳳梨槍手仍在逃！接應男滅證先落網　法院裁准羈押禁見

17歲少女圖書館拚學測！他起色心偷偷來　噴精還甩她腿上

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

這種話也敢講！狂男call 110嗆「開車衝撞總統府」...下場出爐

被懷疑寄信恐嚇女議員！士林男遭拘提　事後衝派出所放炮報復

黑幫北檢前砍人太囂張！警斷幕後金流抄簽賭網站　大咖組頭落網

立委大罷免檢舉賄選也有獎金　法務部：最高1千萬最少50萬

快訊／樹林堤外道路自小客撞機車　男騎士滿臉血命危送醫

獨／12罪坐牢13年！他夜市淚洗「洋蔥」愛玉　向病老雙親懺悔贖罪

南方澳斷橋奪6命爆橋樑檢測造假　土木專家陳明正判刑1年半定讞

立委罷免投票召開策略會議　桃園檢警調廉全力動員發揮辦案能量

快訊／槍擊鳳梨槍手仍在逃！接應男滅證先落網　法院裁准羈押禁見

17歲少女圖書館拚學測！他起色心偷偷來　噴精還甩她腿上

青龍系列大獎／《苦盡柑來》IU、朴寶劍都到了！重現台詞全場淚崩

台灣福斯推限定體驗！指定會員兩天一夜免費試駕ID.4、ID.5電動車

風災悲歌修屋頂墜落亡！　陳亭妃、蔡秋蘭赴佳里慰問罹難家屬

台灣好行503大龍門線+電輔+自行車　打造低碳旅遊趣

這種話也敢講！狂男call 110嗆「開車衝撞總統府」...下場出爐

被懷疑寄信恐嚇女議員！士林男遭拘提　事後衝派出所放炮報復

黑幫北檢前砍人太囂張！警斷幕後金流抄簽賭網站　大咖組頭落網

嗜好宇宙啟航　《FUN!嗜100》集結百家品牌與國際職人

為什麼越摳越窮？貪小便宜、愛嚐鮮都是套牢錢包的陷阱

青龍系列／《魔鬼2》鄭泫揆掀瀏海變一個人　秋英宇見大場面瞳孔地震

GD展開1小時周邊就賣完　上百粉絲怒咆哮：把我們當白痴？

社會熱門新聞

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

18cm嫌短砸錢做人工陰莖　最後只剩9cm氣炸

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

驚悚畫面！男騎士遭貨櫃車輾過　從車底噴出死亡

蘆洲兩工班街頭大亂鬥！警出動快打逮7人

鳳梨槍擊案內幕曝光！　傳「300萬利益」鬧翻

「抓猴專家」收購9300萬筆個資　全台灣人都被賣了

台網美遊大馬遭黑警勒索逼陪酒　親曝新進度「5人被抓了」

柯文哲收押後就遭欠租　房客怒怪被連累當共犯

4歲童開啟消防栓　大量水沫噴出畫面曝

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

即／台積電嘉義廠2個月第4起！　女子遭冰水管砸死

交往2年男友竟是人夫！她慘被正宮告判決曝

更多熱門

相關新聞

一一回擊罷團「不適任事證」　羅智強嗆：理由寫好一點、實在一點

一一回擊罷團「不適任事證」　羅智強嗆：理由寫好一點、實在一點

首輪大罷免投票26日登場，國民黨立委羅智強今（18日）在電視說明會上回應罷團對他的「不適任事證」指控，強調自己堅持捍衛中華民國、堅持兩岸和平，也獲得「口袋國會」3度肯定；羅智強說，大安區尊重罷免權，但罷團理由也寫得好一點、真一點、實在一點。

曹興誠稱職棒有打假球的、比正規的更認真　粉專轟：一句話激怒球迷

曹興誠稱職棒有打假球的、比正規的更認真　粉專轟：一句話激怒球迷

中共影響大罷免？海基會：有理由保持警覺

中共影響大罷免？海基會：有理由保持警覺

「外公參加3次剿匪我反共」！　徐巧芯翻歷史嗆曹興誠：賣台始祖鳥

「外公參加3次剿匪我反共」！　徐巧芯翻歷史嗆曹興誠：賣台始祖鳥

31：0！羅明才、顏寬恒等5藍委罷免案　補件全過關823投票

31：0！羅明才、顏寬恒等5藍委罷免案　補件全過關823投票

關鍵字：

大罷免賄選檢舉獎金選罷法賭盤

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

薇帕不會撲台！天氣粉專曝「有1壞消息」

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

Coldplay演唱會變抓姦！已婚CEO被爆性格惡毒　小三被起底

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面