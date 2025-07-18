立委大罷免檢舉賄選也有獎金　法務部：最高1千萬最少50萬

▲台北地檢署成立「查察妨害罷免執行小組」，檢察長王俊力(右四)主持揭牌儀式。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨24位立委與民眾黨新竹市長高虹安的罷免案，將在本月（7月）26日周六投開票，相關轄區地檢署紛紛揭牌「查察妨害罷免執行小組」，嚴防各類妨害投票行為，至於檢舉罷免投票涉及賄選的獎金怎麼算。法務部表示，比照選舉投票，檢舉罷免涉及賄選屬實，每件獎金最高1000萬元、最低50萬元。

法務部主管的《鼓勵檢舉妨害選舉要點》，依被查獲賄選的對象訂有不同檢舉獎金，最高為總統、副總統候選人被查獲賄選，每件檢舉獎金1500萬元，其次為立委、直轄市長、立院正副院長或直轄市議會正副議長候選人賄選，每件檢舉獎金1000萬元。

而直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議會正副議長候選人涉賄選，每件檢舉獎金500萬元，其餘公職候選人賄選案，每件檢舉獎金各50萬元到100萬元。選將本人以外之人涉賄選，若為選將的配偶、特定親等血親姻親，或競選辦事處負責人，每件檢舉獎金100萬元，樁腳等角色則是50萬元。

▲新北地檢署檢察長郭永發(右二)，指示專責檢察官於罷免投票日進駐轄內分局。（圖／新北檢提供）

法務部表示，《選舉要點》檢舉的賄選，包含「選舉」與「罷免」，因《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》所稱的賄選，都是對「有投票權人」所為。

本次大罷免提議、連署期間，第1線執法人員常被詢問檢舉罷免投票涉及賄選的獎金怎麼算，因《選舉要點》欠缺明確文字適用選舉投票，偶有不知如何回答的困擾，法務部前述說明，證實若能成功檢舉罷免涉及賄選，也有機會取得同額獎金。

▲士林地檢署檢察長張云綺（左5）率主任檢察官為查察妨害罷免小組揭牌。（圖／士檢提供）

此外，《選舉要點》也對賄選以外的妨害投票情形提供檢舉獎金，例如違反《國家安全法》、《反滲透法》替境外敵對勢力介入選舉罷免，依情節輕重，每件有機會領取100萬元以上、2000萬元以下檢舉獎金，而利用賭盤操弄投票結果，每件檢舉獎金5萬元以上、500萬元以下。

至於暴力介選、散布假訊息與耳語造謠等所謂的「奧步」，法務部表示可能有刑責，但檢舉沒獎金，不過相關地檢署「查察妨害罷免執行小組」仍列為嚴防對象，呼籲民眾若有情資，請撥打0800-024-099(撥通後請按4)專線檢舉，包括台北地檢署與新北地檢署，均排定檢察事務官專責接聽，以利受理調查。