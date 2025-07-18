店家看板宣傳「726不同意不用投票」　市議員喊已觸法：一定提告

▲店家大門放看板「726不同意不用投票」市議員喊一定會提告。（圖／翻攝自詹江村臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

726大罷免投票進入最後倒數，國民黨桃園市議員詹江村表示，桃園市八德區有一間鑰匙店為了支持罷免，竟在大門口寫看板宣傳「不同意，不用投票，726去旅遊」，他直言這種舉動已觸犯選罷法，將對鑰匙店的老闆提告。至於店家是否真的有違反選罷法，仍需有關單位進一步認定。

詹江村在臉書貼出的照片可以看見，這間鑰匙店除了懸掛「同意罷免」的布條，還在大門放置了2個看板，上面分別寫著「不同意免投票，同意要去投票」、「不同意，不用投票，726去旅遊」等語。

詹江村表示，店家的舉動已經觸犯選罷法第104條第1項第1款「妨害他人行使投票權」，以強暴、脅迫、詐術、或其他非法方法，妨害他人行使選舉權、被選舉權或罷免權者，處五年以下有期徒刑。他還在留言區補充，自己一定會提告，「沒有提告，我的gg剩下3公分」。

至於店家為什麼有可能觸法，原因是看板的標語可能會被選民解讀為「不用表態＝反對罷免」，會降低反對罷免方的投票率，屬於某種「誘導性訊息」，若店家被認定有故意製造錯誤印象、誤導投票行為，就可能構成「以詐術妨害投票權」的行為，不過究竟有沒有違法，仍需有關單位進一步認定。