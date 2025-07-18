質疑徐巧芯羞辱民團不見反省　許淑華：松信居民值得更好的民代

▲國民黨立委徐巧芯、罷團領銜人曹興誠電視說明會。（圖／翻攝自YouTube／台北市選委會）



記者陳家祥／台北報導

大罷免將在726進行投票，台北市有5位國民黨立委面臨罷免投票，電視說明會在今（18日）舉辦。松信選區的徐巧芯與罷免領銜人曹興誠隔空交火，激起不少火花。民進黨議員許淑華說，徐巧芯今天在罷免電視說明會上的表現，就是「同意罷免」最好的理由，徐已證明，松信居民值得更好的民意代表，「7月26日一起勇敢投下同意罷免，更好的台灣就在眼前」。

許淑華說，徐巧芯今天在罷免電視說明會上的表現，就是「同意罷免」最好的理由。她指出，說明會中，公民團隊提出許多罷免理由，包括：國民黨集體且毫不掩飾的親共；強推國會擴權、選罷法、財劃法傷害人民；國會程序正義被完全踐踏；癱瘓憲法法庭，破壞中華民國憲政；國防預算凍刪數史上最高；其他民生補助也大受影響。

許淑華說，徐巧芯不但沒有正面回應任何一題，反而還擺出一如既往地輕挑、嘲諷態度，全力對公民團體的代表進行人身攻擊，顯然沒有任何反省。

許淑華直言，徐巧芯以為，只要羞辱公民團體的代表，就可以連帶否定公民的意志。她說，同時徐巧芯也不忘在全國面前散佈謠言，如繼續謊稱國防預算刪減史上最低、嘲笑台積電可能變美積電、自稱國軍加薪是她的功勞。

許淑華說，徐巧芯還說，還說如果她被罷免，台北很多建設經費會變不見、普發現金1萬元會被沒收、新增國定假日5天會消失，「這就是政治話術、對人民情緒勒索」，把公共資源與政策分配，講的好像是她個人的成就、個人的施捨一樣，本質上就是在恐嚇選民。

「今天這場說明會，就是徐巧芯的從政成績單。」許淑華說，徐巧芯已經親自證明了，松信居民值得更好的民意代表，「7月26日一起勇敢投下同意罷免，更好的台灣就在眼前」。