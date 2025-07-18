一一回擊罷團「不適任事證」　羅智強嗆：理由寫好一點、實在一點

▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

首輪大罷免投票26日登場，國民黨立委羅智強今（18日）在電視說明會上回應罷團對他的「不適任事證」指控，強調自己堅持捍衛中華民國、堅持兩岸和平，也獲得「口袋國會」3度肯定；羅智強說，大安區尊重罷免權，但罷團理由也寫得好一點、真一點、實在一點。

台北市選委會18日舉辦電視罷免說明會。羅智強在第二輪發言表示，罷團多不勝數的罷免理由中許多是造謠、抹黑、謊言、毀人名節，本身就是惡罷本質，唯一一件領銜人講的有道理的是刪除國防預算，「真的太嚴重，在野怎麼可以刪除國防預算？」其實今年比去年多400億元，雖罷團說還是有刪，「對啦，刪了80幾億，我也覺得怎麼可以刪80幾億，刪了還多400億，太過分了」，但抱歉，裡面有將近45億元是「王定宇刪的；王定宇刪的；王定宇刪的」。

羅智強說，之所以會刪，是因為美方給的報價書多報了4、50億，王定宇很盡責，發現多報不行，「哪有今天多報4、50億」，買方認為多報沒關係，大放送？其實一半以上是王定宇刪的，要不要請罷團罷免王定宇？還是叫總統賴清德把王定宇的頭砍下來或開除黨籍？這顯現罷團各種罷免理由的荒謬。

接著，羅智強回應有關罷團對他的「不適任事證」。羅說，第一、「政治誠信破產」，但他從政以來是對的事情堅持到底，堅持捍衛中華民國、堅持兩岸和平、堅持司法正義；第二、「問政品質低劣」，但事實是他獲得「口袋國會」3度肯定、上任一年質詢數 192 次，全院第一；第三、「毀憲亂政」，罷團罵國會改革法案是亂臣賊子，但這樣是罵賴清德、外交部長林佳龍跟民進黨團總召柯建銘，因為他提的國會改革法案就是林佳龍版，結果他是亂臣賊子，林就變民主英雄？罷團標準要一致，難道民進黨主張國會改革20幾年，是亂臣賊子黨？

羅智強說，第四、「親中立場危害國安」，但他是捍衛中華民國、守護台灣民主、反對共產主義、支持兩岸和平、反對武力戰爭，即便他講一百遍，最先揭發總統府共諜，卻被扣親中賣台，而不檢討養共諜的民進黨；他在總統府擔任副祕書長，當時總統府沒有共諜，結果民進黨一堆共諜，且都是親信，罷團還可以理直氣壯說他是中共同路人，怎麼不說民進黨是養共諜同路人。

羅智強續說，第五、「嚴重破壞財政紀律」，這賴清德聽了會很難過，因為財政收支劃分法，要求資源公平分配給地方，不要集權集錢，而第一個說這句話的是賴清德在台南市長任內說的；民進黨昨是今非，反對修《財劃法》，堅持中央集錢，又動輒編列「特別預算」亂花錢，這就是民進黨邏輯。

羅智強表示，第六、「缺乏立委專業素養」，但他擔任立委一年半來，法律提案 111 案，連署805案；推動及通過法案涵蓋：照顧弱視、兒少長者、居住正義、校園安全、食品衛生、毒品防治、司法改革等各面向。第七、「操作假新聞與抹黑」，不過事實是，「超思」弊案不但已遭監察院彈劾，前後任農業部長陳吉仲、陳駿季，以及時任中央畜產會董事長林聰賢，都被檢方列被告調查，哪裡造假？

羅智強也說，他揭發內政部編列900萬預算來做黑熊學院的園遊會，「我抓到才不敢編」，這不是幫忙守住人民荷包錢？他也踢爆黑熊學院不只曾領外交部百萬補助，還要投標陸委會255萬的「國際及兩岸事務種子培育營隊」標案；他諷刺綠委沈伯洋，沈不是說所有交流都是統戰？那麼兩岸需要什麼種子培育營隊？且還是由黑熊投標。

第八、「完全未盡到選區代表的職責」。羅智強說，上任第1年，大安區選民服務1000件、陳情電話近3500通，也爭取台北市4年共1600億元的建設經費，其中一部分撥補在大安區。

羅智強更提到，罷團演講說罷免他的理由是因曾經理過光頭，「搞了半天原來是服裝儀容比賽，理光頭也變罷免理由」。羅說，大安區尊重罷免權，但理由也寫得好一點、真一點、實在一點。