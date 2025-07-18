不給0關稅就怒！台海戰爭「賓士也不會挺台」　胡采蘋：拿什麼來講

▲台灣賓士總裁開砲「關稅優惠不能獨厚美國車」。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

台美關稅談判傳出，對美國進口車將實施零關稅，而台灣賓士日前呼籲，不能獨厚美國車，才符合WTO公平貿易的基本精神。經濟部則強硬表態，所談稅率僅限台美，無法給其他國家同等優惠。對此，財經網美胡采蘋直言，萬一台海戰爭爆發，「賓士也不會挺台灣，你拿什麼跟我們講最惠國待遇？」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，看到台灣賓士總裁抗議台灣政府準備調降美國車關稅，並抗議「歐洲車也要」的消息，讓她有話想說。

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首先是這次漢光演習的部分，胡采蘋要台灣賓士看一下，「美國觀察團派了多少人來？」答案是400人，就連川普愛將佛林將軍的弟弟Charles Flynn上將都親自到淡水河口指導反登陸解放軍了。

胡采蘋同時補充，「您家CEO可是公開說過：就算打台海戰爭，賓士也不會退出中國。」

胡采蘋接著說起第二個重點，美國跟台灣的情誼是不一樣的，德國自己去中國設汽車供應鏈，人家會做零件就做自己的車子，現在歐洲車快被中國車打爆，德國股市靠軍工股撐場。

這讓胡采蘋不禁犀利反問，「而且即使打台海戰爭，賓士也不會挺台灣，你拿什麼跟我們講最惠國待遇？」

文章一出，引來網友熱議，「比照美國對台友好，軍售開放、國防及各方合作，再來說最惠國吧」、「賓士最大股東已經是中資了」、「德國是不是忘記BNT的事情了」、「這巴掌打的真響啊」、「該牌也有美國廠啊」、「要降可以啊，看他們國家拿什麼來換？平等互惠」、「請來台灣設廠」。

經濟部次長何晉滄17日指出，台美對等關稅談判就是雙邊，僅適用雙方國家，每個國家和美國談判都是如此，談判結果無法適用其他國家。何晉滄強調，美國也跟其他國家進行談判，同理，歐系車在其他國家會碰到一樣狀況，並非只有台灣。

何晉滄還說，賓士車款在美國也有生產，未來台美談判關稅出來後，從那邊進口台灣，就可適用優惠。

胡采蘋也對此法表看法，「我們經濟部長雖然一天到晚亂放砲，但現在這個次長何晉滄，還有產發署署長邱求慧都算是滿有水準的，這個次長一上來就說賓士也有美廠，也有降稅，這就是有水準的回答。」