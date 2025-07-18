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川普爆手繪「裸女圖」送淫魔富商　署名簽在私處！本人氣炸否認

▲▼2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與其前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／VCG）

▲川普、梅蘭妮亞、艾普斯坦與其前女友麥絲威爾於2000年的合影。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府對「淫魔富商」艾普斯坦性醜聞處理方式惹議，《華爾街日報》17日更爆料，川普2003年送給艾普斯坦的50歲生日賀卡內容竟包含手繪裸女圖像，還在女性下體部位署名「唐納德」（Donald），引發軒然大波，川普隨即否認並揚言提告媒體。

《華爾街日報》取得的資料顯示，這張生日卡收錄在艾普斯坦女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）為他製作的親友賀卡冊中，其中包括數十名政商名流的祝福，而川普的賀卡上繪有女性胸部輪廓，「唐納德」字樣則簽在下體私密部位。

裸女圖上還搭配一段模擬川普與艾普斯坦聊天的對話，內容包括「人生不只是擁有一切，一定還有更多意義」、「我們有共同點，傑弗瑞」等字句，最後以「生日快樂，願每一天都是美妙的秘密」作結。這些內容不僅暗示兩人關係密切，且充滿引人遐想的文字。

面對爆料，川普15日接受《華爾街日報》訪問時強烈否認，「我這輩子沒畫過圖，我不畫女人」，怒斥這是「假新聞」，更威脅對該報提告；副總統范斯也在社群媒體上痛批此事是「徹底的胡扯」。

川普支持者也紛紛為他辯護，極右翼運動人士路默（Laura Loomer）質疑賀卡真實性，「真正了解川普的人都知道他不打字，而是用黑色麥克筆寫筆記。」保守派意見領袖柯克（Charlie Kirk）也認為內容不符合川普說話風格。

這起爆料正值川普政府因艾普斯坦檔案處理方式挨批之際，司法部上周表示，艾普斯坦確實死於自殺，且不存在所謂性交易的「客戶名單」，因此不會公布更多相關文件。但此舉激怒部分川普支持者，希望政府公開艾普斯坦案完整檔案。

川普原先承諾重返白宮後將公布相關檔案，但面對支持者壓力時，他轉而批評這是「騙局」，要求共和黨人停止關注此案。輿論壓力之下，川普後來同意司法部釋出所有「可信」文件，並允許其在法院核准下公開相關大陪審團證詞。

艾普斯坦曾是紐約金融圈知名人物，與眾多政商名流往來密切，2019年因性販運未成年少女罪名被捕，隔月在獄中身亡，官方認定為自殺。而川普在1990年代至2000年代初期與艾普斯坦關係密切，兩人曾多次合照，川普也出現在他的私人飛機乘客名單中。

川普先前表示，兩人的交情在艾普斯坦2008年承認性侵未成年少女前就已結束，並聲稱在艾普斯坦2019年再度被捕時，兩人已有約15年未曾交談，如今這份2003年的生日卡再度引發外界對兩人關係的質疑。

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