巴西女童「長出81顆牙」！恐怖X光照曝光　患超罕見多生牙

▲巴西女童口腔中塞了整整81顆牙齒。(圖/Courtesy of American Journal of Orthodontics and Facial Orthopedics)

記者王佩翊/編譯

巴西一名11歲女童日前到醫院拔牙,沒想到X光片卻顯示,她的口腔竟塞了滿滿「81顆牙齒」,其中包含18顆乳牙與32顆恆牙,其他則是多出來的「多生牙」。這起罕見案例由巴西米納斯吉拉斯州胡伊斯迪福拉聯邦大學研究團隊確診,相關研究也已刊登在《美國齒顎矯正與顏面矯形學期刊》。

據《越南快報》報導,女孩原本只是為了拔除一顆上排的乳牙而就醫,初步檢查並無異狀,但是醫生替她照X光後才發現,她患有罕見的多生牙(multiple hyperdontia),也就是牙齒數量遠超過成人正常的32顆。通常多生牙數量不超過1至2顆,像她這種多達81顆的狀況非常少見。

研究團隊指出,多生牙有的深埋於齒槽內,有的外觀與正常牙齒無異,光靠肉眼難以辨識。若貿然拔除還可能損傷顎骨,因此治療過程必須格外謹慎。所幸女童除了多生牙外,並沒有出現其他常見併發症,例如鎖骨顱骨發育不全、加德納症候群或唇顎裂等等。

醫療團隊正在集結牙齒矯正、口腔外科、牙周病與假牙領域的專家,共同替女孩規劃長期治療方案,盼能安全處理這些異常牙齒。

根據進一步的遺傳檢測顯示,女孩在第9對染色體中出現「染色體倒位」的結構異常,也就是部分染色體片段呈現反轉。不過研究人員強調,目前尚無法確認這種基因變異是否與多生牙的出現有直接關聯,仍需要更多研究釐清兩者關係。