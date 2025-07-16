反制川普關稅！巴西妓院對美籍客加收50％「川普稅」

▲巴西妓院傳出對美國客人加收川普稅的消息。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

川普宣布對巴西徵收50%關稅後，巴西福塔雷薩一間妓院傳出對美國顧客加收同等比例的「川普稅」（Tarifa do Trump）的消息，全套服務價格大幅上漲。這則消息在社群媒體瘋傳，短短數小時累積近15萬次轉發。

太陽報報導，整起事件源自美國男子公開在性愛酒吧Cabare Thatys Drinks消費的帳單單據，標記日期為2025年7月10日，除了全套Programa服務費用250巴西幣（約新台幣1311元），以及5瓶啤酒、1個保險套的其他消費之外，還被加收105巴西幣的「川普稅」，總金額來到415巴西幣（約新台幣2177元）。

Um abraço pro pessoal do puteiro Thatty’s Drinks. Reciprocidade na geopolítica. pic.twitter.com/UUBkHhEm69 — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) July 11, 2025

這張單據在社群媒體上瘋傳，短短數小時就被轉發將近15萬次，引發討論。巴西政治團體「青年為民主」（Youth for Democracy）稱，「對美國的報復已在福塔雷薩開始！這比國會還愛國！」不過這名公開消費單據顧客所宣稱的這一切尚無法得到實際證實，甚至有人開始懷疑這間店是否真實存在。