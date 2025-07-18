高鐵推「爸氣出發8折」優惠　名字有4個字送5折車票券

▲高鐵推出父親節專案優惠。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

父親節將至，台灣高鐵國旅聯票、飯店聯票推出「爸氣出發 8折同行」優惠，即日起至8月10日止，預訂專案享加購高鐵票價優惠；此外，高鐵會員名字中含有「高、鐵、聯、票」任一字，即贈高鐵標準車廂對號座5折電子兌換券乙張。

瞄準父親節商機，台灣高鐵「國旅聯票」推出門票、體驗、交通及遊程等逾千項旅遊商品，透過國旅聯票四大合作平台包括Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統皆可預訂。高鐵公司表示，此次國旅聯票「爸氣出發 8折同行」專案，可享不分平假日加購高鐵票8折優惠。

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此外，高鐵「飯店聯票」的「爸氣出發 8折同行」專案，攜手北中南東飯店，提供旅客於飯店官網訂房並加購高鐵票，即享平日78折、假日8折優惠。多家飯店也同步推出專屬父親節限定住房禮遇，包括父親節專屬贈品、星級美食、SPA療程等。

高鐵公司表示，以台北凱撒大飯店為例，入住精緻雙人房每晚3,999元起，贈皮件刻字體驗單人課程券與飲品兌換券，連續入住兩晚以上再享9折並加贈早餐一次；逢甲夜市旁的台中享得道行旅「爸氣享放鬆」專案，雙人房含早餐與宵夜每晚3,699元起，贈專業按摩舒壓服務；愛河旁的高雄翰品酒店雅緻雙人房平日含早餐2,669元起，每房再加贈一手海尼根啤酒與Happy hour歡樂時光。

台灣高鐵在今年父親節也推出限定「寵爸專案」，購買台灣高鐵「國旅聯票」或「飯店聯票」之高鐵TGo會員，只要會員名字中含有「高、鐵、聯、票」任一字，即贈高鐵標準車廂對號座5折電子兌換券乙張。

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