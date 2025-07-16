還有4天！九族文化村推中彰投優惠　花680元暢玩整天還能抽賓士

▲九族文化村推出中彰投鄉親入場680元優惠，至7月20日止。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假旅遊熱潮來襲，九族文化村特別推出中彰投地區鄉親專屬優惠：凡設籍台中市、彰化縣、南投縣之民眾，只要出示身分證或健保卡等具戶籍地址的證件，即可享有入園優惠價680元（原價980元），限時至7月20日。

九族表示，本次優惠期間正逢其年度強檔暑期活動「九族清涼嘉年華」，主打「入園送刮刮樂＋週週抽千萬大獎」：所有入園遊客皆可獲得刮刮樂與摸彩券各一張，獎品包括免費門票、冰品、飲品，到Apple iPad、65吋電視機，最大獎是市價破百萬元的全新賓士轎車；另今年也推出全新「水立方－夏日水戰場」，打造親水空間與水槍大戰體驗，參加水槍活動可再獲贈摸彩券一張，園區內消費單筆滿300元（不含門票）也能再獲一張抽獎機會。

九族指出，活動期間還有原住民劇場、魔術、小丑互動秀、草裙舞、街舞等夏日嘉年華表演接力登場，並同時享有西班牙海岸親水區、馬雅探險刺激設施、搭乘日月潭纜車俯瞰群山湖景等「水陸空三重體驗」。

九族文化村企劃部副理彭翔毅表示，這次特別針對中彰投地區推出限時優惠，只要帶著證件來、花680元就能暢玩一整天，還有機會開走百萬賓士，是真正加值不加價的「夏日好康」，歡迎地方民眾都來九族度過最歡樂的暑假。